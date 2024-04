Milan segura Juventus e continua com folga na vice-liderança do Campeonato Italiano

Em disputa direta pela segunda posição do Campeonato Italiano, Juventus e Milan fizeram uma partida fraca tecnicamente e ficaram no empate sem gols, neste sábado, no Allianz Stadium, pela 34ª rodada. O resultado foi melhor para o clube rossonero, que ficou com 70 pontos, atrás apenas da campeã Inter de Milão.

A Juventus, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com 65 e tem a posição ameaçada pelo Bologna, que vem em quarto com 62. No entanto, o rival só entra em campo neste domingo, quando recebe a Udinese, às 10h (horário de Brasília.

O jogo, apesar da posse de bola equilibrada, teve o domínio da Juventus, que chegou a fazer sete chutes no gol, contra nenhum do seu adversário. O primeiro tempo, no entanto, foi de total marasmo. Ambas as equipes cometeram erros bobos e pecaram na conclusão.

O Milan apostou em tiros de longa distância, que sequer ameaçaram a Juventus. A melhor oportunidade foi do time da casa, aos 47 minutos, em cobrança de falta de Vlahovic. Marco Sportiello fez grande defesa para levar a igualdade para o intervalo.

No segundo tempo, a emoção ficou em lances esporádicos da Juventus. Kostic recebeu dentro da área e viu Sportiello fazer um milagre para salvar o Milan. No rebote, o goleiro ainda abafou a tentativa do lateral brasileiro Danilo, que chegava livre para concluir a gol.

A Juventus pressionou nos minutos finais e encontrou um adversário totalmente fechado. Aos 41, Rabiot ficou perto de dar a vitória ao time da casa, mas a defesa do Milan afastou o perigo em cima da linha e confirmou o empate em Turim.

Ainda neste sábado, Lecce (13º) e Monza (11º) ficaram no empate por 1 a 1.