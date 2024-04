Em jogo movimentado, Paysandu e Botafogo-SP ficam no empate no Mangueirão pela Série B

Em um bom jogo, com bolas na trave dos dois lados, Paysandu e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade no Mangueirão, os times seguem sem vencer na competição.

Após estrear com uma derrota por 2 a 0 para o favorito Santos, o Paysandu somou o primeiro ponto e aparece provisoriamente na 16ª colocação. Já o Botafogo chegou ao segundo empate por 1 a 1 e soma dois pontos, ocupando a oitava colocação. Na primeiro rodada, empatou pelo mesmo placar com o América-MG.

O duelo começou lá e cá. O Paysandu teve a primeira grande chance, com Bryan Borges, mas a defesa paulista tirou quase em cima da linha. Respondendo no contra-ataque, o Botafogo chegou com Negueba, que saiu cara a cara com o goleiro, mas errou o chute. Depois as traves foram as protagonistas da partida.

Na tentativa de cortar o cruzamento rasteiro, Quintana quase marcou contra, desviando a bola na trave e assustando a torcida paraense. A baliza também esteve a favor do time paulista, quando Carlos Maia cabeceou no travessão. No rebote, Vilela cabeceou e a defesa tirou mais um gol em cima da linha. Na reta final, por pouco o Botafogo não vai para o intervalo com a vantagem. Alex Sandro bateu colocado e acertou a baliza direita.

Na segunda etapa, logo com cinco minutos, Bryan Borges levou o segundo amarelo, acabou expulso e deixou o Paysandu com 10 em campo. Mesmo com a expulsão, o Paysandu melhorou em campo. Esli Garcia, que saiu do banco, marcou um golaço para abrir o placar aos 22. O venezuelano fintou o marcador duas vezes e bateu colocado, cruzado. A bola acertou o travessão e morreu nas redes.

A alegria dos donos da casa durou pouco tempo. Com as substituições, o Botafogo se lançou ao ataque e chegou ao empate aos 33. Wallison cruzou na medida para Toró, que desviou para as redes. Apesar da pressão na reta final, o Botafogo parou nas defesas de Matheus Nogueira, que segurou o empate.

O Paysandu volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Avaí, às 19h, na Curuzu. Já o Botafogo atua somente no dia 7 de maio, diante do Mirassol, em Ribeirão Preto. Antes, no dia 2, o time encara o Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 1 X 1 BOTAFOGO

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edílson (Michel Macedo), Quintana, Wanderson e Bryan Borges; João Vieira, Carlos Maia (Kevyn) e Leandro Vilela (Fraga); Edinho (Esli García), Jean Dias e Ruan Ribeiro (Gabriel Santos). Técnico: Hélio dos Anjos.

BOTAFOGO - Michael; Matheus Costa (Robinho), Lucas Dias e Schappo; Emerson Negueba (Wallison), Matheus Barbosa, Patrick Brey (Douglas Baggio), Gustavo Bochecha (Toró) e Jean Victor; Leandro Pereira (João Costa) e Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Esli García, aos 22, e Toró, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlos Maia (Paysandu); Matheus Costa e Wallison (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Bryan Borges (Paysandu).

ÁRBITRO - Joanilson Scarcella de Lima (CE).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).