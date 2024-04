CRB e Amazonas empatam sem gols e continuam sem vencer na Série B

CRB e Amazonas somaram o primeiro ponto na Série B do Campeonato Brasileiro ao empatarem por 0 a 0, neste sábado, no estádio Rei Pelé, pela segunda rodada. Os dois times, que tropeçaram na estreia, ocupam posições intermediárias na tabela de classificação.

Na primeira rodada, o CRB perdeu para o Novorizontino, por 2 a 1, no interior de São Paulo, enquanto em casa o Amazonas foi surpreendido pelo Sport, por 3 a 2.

Apesar do maior volume de jogo, o CRB não conseguiu superar o bloqueio defensivo armado pelo Amazonas. O time alagoano não impôs um ritmo forte no primeiro tempo, deixando o visitante até numa situação confortável.

A melhor chance para marcar saiu aos 39 minutos, num chute de Mike que resvalou nas mãos do goleiro Edson Mardden e bateu na trave. O Amazonas só finalizou nos acréscimos, num chute prensado de Sassá.

O segundo tempo começou com uma chance dos amazonenses, numa arrancada de Willian Barbio e que parou na saída do goleiro Matheus Albino. Aos 3, o Amazonas perdeu um jogador por expulsão. Fabiano reclamou da arbitragem e recebeu o segundo cartão amarelo.

Com um a menos, o visitante se restringiu a se defender. De outro lado, o CRB não soube como tirar vantagem para chegar à vitória.

Na terceira rodada, o CRB vai atuar fora diante do Ceará, no dia 6 (segunda-feira). O Amazonas, de novo, atuará fora de casa, desta vez diante da Ponte Preta, em Campinas, também no dia 6. Antes, na quarta-feira (dia 1º), vai pegar o Flamengo, no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. No dia 2, o CRB recebe o Ceará também pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 X 0 AMAZONAS

CRB - Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Willian Formiga (Erik); Falcão, Caio César (Getúlio) e Raí (Lucas Maceió); Mike (Labandeira), Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico; Daniel Paulista.

AMAZONAS - Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo silva e Fabiano; Judá (Pará), Guilherme Xavier e Matheusinho (Renan Castro); Ênio (William Barbio). Sassá (Jô) e Matheus Serafim (Igor Bolt). Técnico: Adilson Batista.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Alemão (CRB); Alvariño, William Barbio e Guilherme Xavier (Amazonas).

CARTÃO VERMELHO - Fabiano (Amazonas).

ÁRBITRO - Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).