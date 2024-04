O que levou à queda da dinastia do Bayern de Munique na Alemanha?

O primeiro título alemão da história do Bayer Leverkusen, conquistado há pouco mais de duas semanas, consagrou o trabalho impecável do técnico Xabi Alonso e enterrou o apelido "Neverkussen", como rivais chamavam o clube em razão da ausência de um título nacional em seu currículo. Além disso, colocou fim ao império do Bayern de Munique, campeão alemão por onze anos consecutivos até 2023.

Xabi Alonso chegou ao Leverkusen em outubro de 2022 e terminou a temporada passada na sexta colocação. Com suas ideias mais bem assimiladas pelo elenco na atual temporada, viu o time destoar dos demais adversários, tanto que ainda não perdeu nesta temporada. A equipe campeã ainda tem três rodadas para disputar na liga nacional, está na semifinal da Liga Europa e na final da Copa da Alemanha.

A conquista inédita do Leverkusen e o fim da hegemonia do Bayern de Munique representam uma possível nova era do futebol alemão. Nas temporadas anteriores, Borussia Dortmund e RB Leipzig já haviam ameaçado o domínio dos bávaros, mas não tiveram capacidade de manter o bom desempenho nos momentos mais decisivos.

Para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, agência que gerencia as carreiras de atletas como Endrick, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, a despontada de Xabi Alonso como um treinador de primeira prateleira pode significar um marco para o futebol na Alemanha nos próximos anos.

"O que vimos nessa temporada foi o surgimento de um novo fenômeno, de algo extraordinário. Vimos o início da carreira de um treinador que já pode ser visto como um dos que vai, na próxima década, influenciar como o futebol será jogado na liga taticamente mais disruptiva do mundo, que é a alemã. A liga não mudou, ao contrário do que muitos pensam, mas por conta da aparição dele, vai mudar a partir de agora. Existe um novo desafio na mesa: vencer o modelo de jogo de Xabi Alonso", afirma Freitas.

VALORIZAÇÃO DA LIGA NACIONAL

O fator de novidade trazido por Xabi Alonso e seu esquadrão invicto ajuda, ainda, a valorizar o Campeonato Alemão, que, nos últimos anos, nunca foi visto como um dos mais atrativos, justamente em razão da falta de competitividade na briga pelo título.

Financeiramente, o futebol alemão é um sucesso. Os 36 clubes das duas principais divisões do país registraram recorde de receita durante a temporada passada, com o faturamento de 5,24 bilhões de euros, segundo dados fornecidos pela Liga Alemã de Futebol. No período, o valor proveniente da venda de ingressos quase duplicou e atingiu 536,5 milhões de euros. Já os lucros com marketing chegaram a 1,52 bilhão de euros. Atualmente, 70% da receita total do Alemão é composta por ganhos de mídia, marketing e ingressos.

"Ao longo dos últimos anos, o Campeonato Alemão se consolidou como um dos mais fortes e valiosos do mundo. Embora ainda haja uma grande disparidade financeira entre o Bayern de Munique e as demais equipes, o aumento do faturamento da liga pode ajudar essas diferenças a diminuir. Nesse sentido, explorar receitas de marketing de forma estratégica, incentivando a adesão dos torcedores, é algo fundamental para que os clubes possam potencializar seus lucros e realizar bons investimentos esportivos. O Leverkusen conseguiu unir estes pontos e representa um bom exemplo a se espelhar", afirma Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da agência Heatmap.

Com mais poder financeiro, o Leverkusen foi um dos times capazes de investir com mais força para bater de frente com o Bayern. Xabi Alonso atuou no mercado, em busca de peças compatíveis à sua filosofia de jogo, e conseguiu trazer nomes como o volante Granit Xhaka, então no Arsenal, e o lateral Álex Grimaldo, que estava no Benfica e terminou a temporada como líder de assistências do campeonato.

MAIOR INTERESSE

Todo este cenário também levou o público brasileiro a ter um envolvimento maior com o Campeonato Alemão, até em razão das diversas opções de transmissão. Na CazéTV, dentro do YouTube, a partida entre Bayer Leverkusen e Werder Bremen, por exemplo, apresentou mais de 1,5 milhão de visualizações.

Para Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports, o maior alcance e audiência do campeonato são diferenciais que podem ser muito positivos para os clubes quando bem explorados.

"A reta final da Bundesliga atraiu as atenções dos amantes de futebol ao redor do mundo. Por estar na briga direta pelo título, o Leverkusen esteve em evidência no mundo esportivo. Com a popularização dos canais de transmissão, a imagem do clube foi exibida em diversos países, com uma grande audiência. Essa exposição ajuda a reforçar a marca do clube, gera engajamento nas redes e novas formas de receitas, que podem ser exploradas com a fidelização de novos fãs", explica.

Após a conquista do Alemão, o Bayer Leverkusen volta suas atenções para a reta final da Liga Europa. Na quinta-feira, os comandados de Xabi Alonso empataram em 1 a 1 com o West Ham, da Inglaterra, fora de casa, e asseguraram a classificação para a semifinal do torneio. Na ida, na Alemanha, o time alemão havia vencido por 2 a 0. A vaga na final será em duelos com a Roma.