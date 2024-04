Brusque tenta seguir 100% e três clubes correm atrás da primeira vitória na Série B

Duas partidas dão sequência às disputas da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo. O maior destaque fica para o Brusque que enfrenta o Coritiba para tentar a segunda vitória seguida. Goiás e Ponte Preta jogam atrás do primeiro resultado positivo.

Depois de fazer 3 a 1 no Mirassol, o Brusque vai até o Paraná para encarar o tradicional Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 15h45. Na rodada de estreia, o time paranaense empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta, em Campinas, e agora tenta a primeira vitória.

Mais tarde, às 18h30, Goiás e Ponte Preta se enfrentam no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), onde buscam a primeira vitória. O Goiás ficou na igualdade por 1 a 1 com o Ceará, fora de casa.

A rodada será encerrada com apenas uma partida na segunda-feira. Em busca da reabilitação, o Mirassol busca a reabilitação diante do Ceará, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 19h30.

O modo de disputa da Série B não sofreu mudanças em relação aos últimos anos. Portanto, os 20 times jogam entre si em turno e returno, e após 38 rodadas os quatro primeiros colocados sobem para a Série A em 2025 e os últimos quatro são rebaixados para Série C.

Confira os jogos da 2ª rodada da Série B:

DOMINGO

15h45

Coritiba x Brusque

18h30

Goiás x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA

19h30

Mirassol x Ceará