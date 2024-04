Flamengo vai completo no clássico com Botafogo para tentar ratificar favoritismo no Brasileirão

Flamengo e Botafogo se encontram neste domingo, às 11h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, com objetivos claros. O time rubro-negro quer apagar a fraca atuação na derrota para o Bolívar pela Copa Libertadores e se firmar como postulante ao título. Já a equipe alvinegra ainda tenta superar o desastre do ano passado e brigar mais uma vez pela taça.

O clássico pode ter influência direta no ambiente na Gávea. Tite foi muito criticado pelas últimas escolhas no Flamengo e pode viver um clima que ainda não conhece no Flamengo, que estava invicto na temporada e já foi campeão estadual. Do outro lado, uma derrota pode definir a rota do Botafogo em 2024. Em caso de um revés, a meta pode se voltar à Sul-Americana e Copa do Brasil.

Com sete pontos, o Flamengo ainda não perdeu no torneio. Apesar de ser derrotado pelo Bolívar, na altitude, por 2 a 1, com um time de reservas, antes segurou o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque, também com alguns reservas. O Botafogo, com seis pontos, vem de uma sonora goleada por 5 a 1 sobre o Juventude e começou a se adaptar ao estilo do técnico Artur.

O Flamengo leva vantagem no retrospecto sobre o rival. Foram 347 jogos, com 129 vitórias, 105 derrotas, além de 113 empates. No último confronto entre eles, no Campeonato Carioca, o rubro-negro venceu por 1 a 0.

Surpreso com as críticas após sofrer sua primeira derrota, Tite vai escalar força máxima, uma vez que poupou a maioria dos seus titulares na Libertadores. A defesa vai ter os retornos dos laterais Varela e Ayrton Lucas, o meio da defesa de Léo Pereira e no meio-campo entram o volante Erick Pulgar e o meia Arrascaeta. No ataque, Pedro volta com fama de artilheiro, para deixar a torcida esquecer o ídolo Gabigol, punido pela Fifa.

O atacante Éverton Cebolinha, por sua vez, está se recuperando de uma lesão na panturrilha, e, por isso, está vetado. Bruno Henrique deve ser novamente escalado ao lado de Pedro e com o apoio de Luiz Araújo. "A ciência já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade, está desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que o Flamengo dá. Estamos tomando os cuidados para não estourar nenhum jogador. Vamos buscar sempre o melhor para o clube", disse Tite em sua defesa.

Do outro lado, o Botafogo tem desfalques importantes. O artilheiro Tiquinho Soares sofreu uma lesão muscular nos minutos iniciais da vitória sobre o Universitario, do Peru, por 3 a 1. O técnico Artur Jorge já havia perdido o atacante Matheus Nascimento também machucado.

Com a ausência de Tiquinho Soares, que ficará de fora por seis semanas, Eduardo deve retomar o seu protagonismo. O meia atuou muito bem contra o Universitario, quando marcou dois gols, e deve continuar titular.

Mesmo tendo entrado e marcado um gol na última vitória, Luiz Henrique deve começar no banco porque a ideia é ir utilizando ele aos poucos, afinal sofreu uma lesão de panturrilha. O ex-atacante do Fluminense foi contratado por cerca de R$ 105 milhões, a contratação mais cara do futebol brasileiro.

"Tiquinho é uma baixa e tanto, mas estamos trabalhando para fazer mais uma grande partida e buscar o resultado positivo que seria muito importante para nós", disse o técnico Artur Jorge.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X BOTAFOGO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bustos e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Eduardo; Jeffinho, Júnior Santos e Savarino. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Rafael Claus (SP).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).