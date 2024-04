Red Bull Bragantino pega o Fortaleza no Castelão para se manter na liderança do Brasileirão

Líder graças ao critério de gols pró, o Red Bull Bragantino quer manter o ritmo neste início de Campeonato Brasileiro para seguir no topo da tabela. O time paulista encara o também motivado Fortaleza neste domingo, às 18 horas, na Arena Castelão, na capital cearense, pela quarta rodada.

Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, o Red Bull Bragantino chegou a sete pontos em três jogos. O time dirigido por Pedro Caixinha está empatado com o Flamengo, mas leva vantagem no critério de gols-pró: 5 a 4. No meio de semana, pela Copa Sul-Americana, atuou com um time misto e venceu por 2 a 1 o Sportivo Luqueño-PAR.

Já o Fortaleza soma quatro pontos e não atuou na última rodada, porque estava envolvido nas quartas de finais da Copa do Nordeste, quando avançou às semifinais ao golear por 5 a 0 o Altos-PI. No meio de semana conquistou uma vitória histórica ao despachar os reservas do Boca Juniors-ARG por 4 a 2, pela Sul-Americana, em um jogo assistido por mais de 53 mil torcedores.

No Bragantino, o técnico Pedro Caixinha não deve contar com o lateral-direito Andres Hurtado e o volante Raul. Ambos sofreram lesões durante no último jogo e estão entregues ao departamento médico. Em contrapartida, os meias Lucas Evangelista e Matheus Fernandes além do atacante Helinho foram liberados da transição física e podem ser relacionados.

Outra novidade pode ser o zagueiro Pedro Henrique, recém-contratado junto ao Athletico: "Estou apto e, se o 'mister' optar em me colocar no fim de semana, vou estar à disposição. Só não atuei contra o Corinthians por questão física mesmo, de viagem, tempo de assinar contrato", justificou Pedro Henrique, que chega para suprir a saída do zagueiro Léo Ortiz, negociado com o Flamengo.

Pelo lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda possui três jogadores fora por lesão. O meia Calebe, que tinha iniciado a fase de transição, sofreu um edema muscular na coxa esquerda e está fora. O zagueiro Kuscevic, com estiramento muscular na coxa esquerda, e o lateral-direito Dudu, com desconforto muscular, são as outras duas baixas. A preocupação gira em torno do zagueiro Cardona, que saiu machucado contra o Boca Juniors e será avaliado pelos médicos.

De olho no duelo contra o Vasco, na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, o treinador deve aproveitar para poupar algumas peças, como é o caso do meia Pochettino e os atacantes Lucero, Yago Pikachu e Machuca. Por isso mesmo, ele não confirmou a escalação.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X RED BULL BRAGANTINO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto), Emmanuel Martínez e Rossetto (Pochettino); Kervin Andrade, Renato Kayzer e Moisés (Pedro Rocha). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Erick Ramires, Jadsom e Bruninho; Vitinho, Thiago Borbas e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).