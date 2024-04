Tite reconhece mérito do Botafogo e diz que Flamengo precisa 'dar um passo atrás'

Após a derrota do Flamengo para o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite admitiu a má atuação do time. Além disso, disse que será necessário dar "um passo atrás" para voltar a vencer. Além disso, o treinador criticou o horário do jogo e o intenso calor no Rio de Janeiro.

"Teve mérito o Botafogo, de ter a efetividade com o seu modelo, com jogadores de velocidade e muita transição e qualidade técnica e individual para fazer o resultado. Nós na etapa que nós tivemos, nos momentos que nós tivemos de superioridade, não conseguimos traduzir isso no gol. Em alguns momentos, e esse é um momento, a gente dá um passo para trás e procura simplificar para retomar o caminho das vitórias".

O treinador, que estava acompanhado do auxiliar Cleber Xavier, ainda valorizou o desempenho do rival, que soube construir o resultado com eficiência, e criticou o horário do jogo e o forte calor no Rio de Janeiro.

"Eu vou falar o que meu coração sente. O Botafogo mereceu vencer, teve seus méritos. Agora, não vamos deixar com que o poder financeiro retire a melhor qualidade e tenha jogo às 11h no Rio, em Recife? Não dá. A saúde vai arrebentar. Esses mesmos que podem dar (retorno) no sentido de audiência? Não pode ser assim. Não é só o Flamengo. É o Botafogo também. Traz sugestão, Tite? Bota 20h, 21h. O Botafogo mereceu vencer. Mas estou falando para contribuir com a melhor qualidade do espetáculo, senão a saúde fica exposta", disse Tite.

Sobre o momento atual, Tite analisou o conjunto e chamou para si a responsabilidade pela fase e destacou que, assim como a torcida, também está insatisfeito.

"Tenho que fazer o diagnóstico dia a dia. O torcedor fica preocupado e nós também. Ninguém está satisfeito. Compete a nós trabalhar para retomar o padrão. Quando o trabalho retoma, retoma mais forte. Também há problema do técnico também. Mas tem a retomada para que tenha confiança".

"Quando a gente faz o trabalho, a gente olha de forma linear e ele sobe. Em alguns momentos, vai descer e perder confiança. Mas também tenho experiência que no momento que aprender com a adversidade, o trabalho é retomado mais forte. É a gente trabalhando e transformando desempenho em resultado. Ficando quieto e trabalhando mais, com maior qualificação e eficiência".

Além do horário do jogo, Tite também não poupou críticas ao calendário apertado, temendo pela integridade do elenco ao longo das competições que o Flamengo disputa.

"Quando falo em calendário, não falo em número de jogos, mas tempo entre os pequenos ciclos de jogos. Se distribuir em 72 horas é legal. Se não estoura o Pedro, um ligamento e tem que ficar meses fora. Se estoura a coxa do Arrascaeta ele vai ficar 30 dias fora. Tem que tentar gerir isso para não estourar o atleta. Se não eu colocaria".

O próximo compromisso do Flamengo pelo Brasileirão é no próximo sábado, quando enfrenta o Bragantino no Nabi Abi Chedid, às 18h30, pela 5ª rodada da competição. Mas antes, o time tem compromisso pela Copa do Brasil. O clube enfrenta o Amazonas, no Maracanã, na próxima quarta-feira, às 21h30, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Com a derrota, o Flamengo segue com sete pontos. Neste momento, o time aparece na quinta colocação, mas pode perder mais posições até o fim da rodada.