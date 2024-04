Coritiba sofre, mas supera Brusque e vence a primeira na Série B

Não foi fácil, mas o Coritiba conseguiu conquistar o primeiro resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no estádio Couto Pereira, viu o Brusque dominar a primeira etapa, mas conseguiu vencer pelo placar de 1 a 0, com gol de Brandão já na parte final da segunda etapa.

Com o resultado, o Coritiba, que havia empatado com a Ponte Preta no jogo de estreia, em Campinas, por 1 a 1, somou mais três pontos e agora tem quatro. Já o Brusque, que venceu o Mirassol por 3 a 1, segue estacionado com três.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Brusque quem criou as principais chances ofensivas do primeiro tempo. Logo aos 18 minutos, Paulinho Moccelin cruzou na medida para Dionísio, que tentou bater na saída do goleiro Pedro Morisco, que se recuperou e conseguiu fazer bela defesa à queima-roupa.

Aos 29, a bola morreu no fundo das redes, mas o gol não valeu. Serrato roubou a bola no meio-campo, tocou para Guilherme Queiroz, que encontrou Dionísio invadindo a área. Ele recebeu e bateu de primeira, além de ter contado com um desvio para vencer o goleiro adversário. Após analisar o VAR, o árbitro confirmou uma falta no começo do lance e invalidou o gol.

Na volta do intervalo, o Coritiba parece ter acordado para o duelo e fez pressão nos primeiros minutos. A principal chance veio logo aos três, quando Figueiredo cobrou escanteio, a bola desviou e sobrou livre para Leandro Damião, que estava praticamente em cima da linha. Mas ele cabeceou por cima.

A partir daí, o time paranaense cresceu na partida e acertou duas bolas na trave. O gol da vitória só foi sair aos 39 minutos. Matheus Frizzo cruzou e Leandro Damião passou de cabeça para Brandão, que de frente para o gol, só teve o trabalho de testar para o fundo da rede. O Brusque tentou responder, mas não teve tempo.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da terceira rodada da Série B. Na sexta-feira, dia 3 de maio, o Coritiba recebe o Sport, no estádio Couto Pereira, às 20h30. Já no domingo (5), o Brusque encara o Goiás, em casa, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC), às 16h.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 X 0 BRUSQUE

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Bernardo (Wesley Pomba), Morelli (Brandão) e Yago Ferreira (Matheus Frizzo); Lucas Ronier (Giovane), Leandro Damião e Figueiredo (Sebastián Gómez). Técnico: Guto Ferreira.

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Cristovam), Wallace, Ianson e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato (Osman) e Dionísio (Jhemerson); Paulinho Moccelin (Anderson Rosa), Guilherme Queiroz (Olávio) e Dentinho. Técnico: Luizinho Lopes.

GOL - Brandão, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bernardo e Leandro Damião (Coritiba); Dentinho, Guilherme Queiroz, Mateus Pivô e Rodolfo Potiguar (Brusque).

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).