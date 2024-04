Ypiranga goleia o Londrina e divide a liderança da Série C com Volta Redonda e Atletic

O principal destaque, neste domingo, da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi o Ypiranga-RS, que visitou o Londrina e goleou o time paranaense por 4 a 0. Com isso, manteve os 100% de aproveitamento e divide a liderança com o Atletic-MG e o Volta Redonda, todos com seis pontos. Único paulista em campo, a Ferroviária segurou o empate por 1 a 1 com o CSA, em Maceió (AL).

No Estádio do Café, o Ypiranga não deu chances ao Londrina e venceu com gols de Alisson, William Gomes, Mateus Anderson e Jhonathan Ribeiro. O time do Paraná, rebaixado ano passado da Série B, fica com um ponto, em 16º. Em casa, o Volta Redonda fez 2 a 1 sobre o Floresta-CE.

A Ferroviária somou seu segundo ponto ao segurar o empate no estádio Rei Pelé com o CSA, que saiu na frente com Yury Tanque. O time paulista empatou ainda no primeiro tempo com o zagueiro Jackson. O time alagoano tem um ponto.

No estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), Botafogo-PB Caxias-RS empataram por 1 a 1, com o time paraibano ficando com quatro pontos, em sexto lugar, e o time gaúcho chegando ao seu primeiro ponto.

Na segunda-feira, dois jogos fecham a segunda rodada, às 20h. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o Ferroviário-CE encara a Aparecidense-GO, enquanto o São José-RS pega o Confiança-SE, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).

Na primeira fase os 20 participantes se enfrentam entre si, em 19 rodadas. Os oito melhores vão avançar à segunda fase, enquanto os quatro piores serão rebaixados para a Série D, em 2025.

Confira os jogos da 2ª rodada da Série C:

SÁBADO

Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 Figueirense-SC

ABC-RN 0 x 3 Náutico-PE

São Bernardo-SP 4 x 2 Tombense-MG

Athletic Club-MG 3 x 1 Remo-PA

DOMINGO

CSA-AL 1 x 1 Ferroviária-SP

Londrina-PR 0 x 4 Ypiranga-RS

Botafogo-PB 1 x 1 Caxias-RS

Volta Redonda-RJ 2 x 1 Floresta-CE

SEGUNDA-FEIRA

20h

Ferroviário-CE x Aparecidense-GO

São José-RS x Confiança-SE