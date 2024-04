Embalados, São Paulo e Palmeiras medem forças em clássico no MorumBis

São Paulo e Palmeiras fazem clássico no MorumBis, às 20 horas desta segunda-feira, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalados pelas vitórias no meio de semana pela Copa Libertadores, os times medem força na casa tricolor em reedição da decisão da Supercopa do Brasil, em fevereiro, que terminou com a equipe são-paulina campeã em disputa de pênaltis após empate sem gols.

Este será o primeiro clássico do técnico Luis Zubeldía no comando do São Paulo. Escolhido pela diretoria para a vaga de Thiago Carpini, o argentino de 43 anos estreou com vitória do tricolor paulista sobre o Barcelona de Guayaquil, por 2 a 0, no Equador. Apesar do pouco tempo para treino, a equipe mostrou evolução logo de cara, com Ferreira e André Silva desempenhando papéis importantes na frente.

Na defesa, Alan Franco deve ser mantido na zaga. Reserva com Carpini, o argentino foi titular na vitória sobre o Atlético-GO, quando o interino Milton Cruz escalou três zagueiros, e ganhou a confiança do compatriota Zubeldía para ser mantido na posição. Recuperado de lesão, James Rodríguez participou do treino e tem chances de ser relacionado para o clássico.

Pelo lado alviverde, o Palmeiras vai para o clássico confiante pela grande vitória de virada, por 3 a 2, sobre o Independiente Del Valle, no Equador, pela Libertadores. O resultado enche de ânimo o time de Abel Ferreira, que busca vencer o primeiro clássico fora de casa em 2024. Tricampeão do Paulistão, a equipe palmeirense perdeu para o Santos na Vila Belmiro (1 a 0) no jogo de ida da final, e empatou com o próprio São Paulo (1 a 1) no MorumBis, na primeira fase do Estadual.

Jogando em casa nesta temporada, o Palmeiras derrotou os santistas no segundo jogo da decisão estadual, por 2 a 0, e empatou com o Corinthians em Barueri, por 2 a 2. Vale ressaltar que o empate sem gols na Supercopa com o São Paulo foi disputado em campo neutro, no Mineirão.

Para o Choque-Rei desta segunda-feira, Abel avalia poupar alguns jogadores por causa do desgaste causado pela longa sequência de partidas. Raphael Veiga pode dar lugar ao jovem Luis Guilherme, de 18 anos, herói do time na vitória sobre o Del Valle. Rômulo e Jhon Jhon, da mesma posição, correm por fora. Zé Rafael, fora desde a final do Paulista por causa de uma lombalgia, voltou a treinar com os companheiros, mas não deve ir para o jogo.

Recentemente, o Choque-Rei se notabilizou por ser um dos clássicos mais equilibrados do futebol brasileiro. Em 2023, foram duas vitórias para cada lado e um empate. Os resultados mais emblemáticos foram a vitória do São Paulo por 2 a 1, no Allianz Parque, quando o time tricolor eliminou o rival nas quartas de final da Copa do Brasil, e a goleada do Palmeiras por 5 a 0, também no Allianz, em partida que marcou a recuperação da equipe de Abel rumo ao bicampeonato nacional.

Depois de sair derrotado nas duas primeiras rodadas, o São Paulo quer emplacar a segunda vitória consecutiva para chegar aos 6 pontos e colar no pelotão de frente. Já o Palmeiras não vence desde a primeira rodada, quando bateu o Vitória fora de casa, e pode chegar a 7 pontos em caso de um triunfo no MorumBis.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X PALMEIRAS

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Ferreira, André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

PALMEIRAS - Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).