Jogador de futebol morre após bater em muro durante partida na Argentina

O jogador de futebol Ángel Elías Ojeda, da equipe argentina Pedro Ferré, morreu no domingo aos 23 anos na cidade de Corrientes, na Argentina, após bater a cabeça em um muro durante jogo e sofrer traumatismo cranioencefálico em decorrência da pancada. O clube lamentou o ocorrido nas redes sociais. "Apenas tristeza e dor. Em nossos corações para sempre, Ángel", escreveu o time.

De acordo com a imprensa local, o árbitro do jogo, Gabriel Bertrán, relatou que a fatalidade aconteceu por volta dos 10 minutos do segundo tempo, quando Ojeda disputava a bola com um jogador do Citrex, equipe adversária do Pedro Ferré, e não conseguiu parar antes de bater no muro que cerca o campo do Estádio General Club San Martin. O atleta teve convulsões e foi encaminhado ao hospital El Salvador, mas não resistiu aos ferimentos.

O Citrex ganhava o jogo por 2 a 1 quando Ojeda sofreu o choque, e a partida foi suspensa após a fatalidade. As equipes disputavam o torneio Liga Bella Vista, e o presidente da competição, Christian Hermosis, lamentou a morte do jogador.

À emissora argentina TN, o executivo disse ser "difícil ter as instalações em boas condições no interior". "Somos (uma liga de) futebol muito amador. Fazemos isso com muito esforço e sacrifício. Estamos consternados, há muitas coisas que temos que repensar. A maior parte dos campos têm esse mesmo tipo de estrutura", afirmou Hermosis.