Jogador da NFL fica ferido após tiroteio em boate nos Estados Unidos

Tank Dell é uma das dez pessoas feridas após um tiroteio em uma boate em Sanford, na Flórida. O wide-receiver do Houston Texans não teve ferimentos graves. Ele chegou a ir para o hospital, mas já recebeu alta. Um adolescente de 16 anos foi mantido sob custódia como suspeito do crime, que aconteceu na madrugada de domingo.

A informação de que Tank Dell estava entre as vítimas foi confirmada pela equipe em que o atleta atua. "Fomos informados de que Tank Dell foi vítima de um tiroteio em Sanford, Flórida, na noite passada (sábado). Ele sofreu um ferimento leve, mas já recebeu alta do hospital e está de bom humor. Estamos em contato com ele e sua família e forneceremos mais atualizações quando apropriado, mas pedimos que você respeite a privacidade dele neste momento. Nossos pensamentos e orações estão com todos os envolvidos no incidente", disse o comunicado do Houston Texans.

O gabinete do xerife do condado de Seminole, na Flórida, aponta que um jovem de 16 anos foi detido sob custódia depois que as dez pessoas sofreram ferimentos de tiros. A boate onde o crime aconteceu fica a 32 quilômetros ao norte de Orlando. Segundo foi noticiado pela agência internacional de notícias Associated Press, ninguém foi ferido com risco de morte e a maioria foi baleada na parte inferior do corpo.

O jornal norte-americano The Washington Post relatou que testemunhas apontaram que o adolescente teria sacado uma pistola 9 milímetros e começou a atirar em uma multidão após uma briga, na qual ele não estava envolvido. Um segurança retirou a arma do jovem, que foi levado a um centro de detenção juvenil e acusado de tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo em propriedade pública, uso e exibição de arma de fogo durante um crime e posse de arma de fogo por menor.

Tank Dell tem 24 anos e estreou na última temporada da NFL. Ele foi escolhido pelos Texans na terceira rodada do draft. Foram 11 partidas com os Texans, com 47 recepções para 709 jardas e sete touchdowns.