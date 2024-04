Confiança supera o São José e vence a primeira partida na Série C

Campeão do Campeonato Sergipano, o Confiança conquistou sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, no encerramento da segunda rodada, o time nordestino venceu o São José-RS por 2 a 1, fora de casa.

Com o primeiro triunfo, o Confiança, que havia empatado na estreia por 1 a 1 com o Londrina-PR, chegou a quatro pontos e aparece em oitavo lugar. Já o São José conheceu sua segunda derrota, uma vez que foi superado na primeira rodada para o Tombense-MG, por 1 a 0,

Em jogo nervoso, com direito a duas expulsões do lado do São José, o Confiança construiu a vitória ainda na primeira etapa, com Claudinho e Lucas. Gabriel Morbeck descontou para os gaúchos, que no último lance ainda teve uma bola no travessão.

No outro jogo de encerramento da rodada, o Ferroviário-CE, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, ficou no empate por 2 a 2 com a Aparecidense-GO, no estádio Presidente Vargas,em Fortaleza (CE).

Em jogo movimentado, o time cearense saiu na frente com Alisson, viu os goianos virarem o placar com Genilson e Dudu, mas buscou o empate com Leo Rafael. Na reta final, os donos ainda tiveram um gol anulado.

O Ferroviário segue sem vencer na competição, somando seu primeiro ponto, ocupando a 12ª colocação. Já a Aparecidense é a sexta, com três.

JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

20 horas

São José-RS 1 x 2 Confiança-SE

Ferroviário-CE 2 x 2 Aparecidense-GO