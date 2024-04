Grêmio e Atlético-MG estreiam na Copa do Brasil na abertura da terceira fase

Times da elite nacional, como Bahia e Criciúma, entram em campo nesta terça-feira na abertura da terceira fase da Copa do Brasil, que passa a ser realizada em jogos de ida e volta. Por estarem na Copa Libertadores, Grêmio e Atlético-MG ganharam a vantagem de entrarem direto nesta fase.

O Grêmio fará o primeiro jogo diante do Operário-PR fora de casa, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O adversário paranaense eliminou o Operário-MS com empate sem gols e venceu o Villa Nova-MG por 2 a 0 na segunda fase. A partida de volta será realizada apenas em 22 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Um pouco mais tarde, às 21h30, o Atlético duela com o Sport em casa, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Na primeira fase, o Sport goleou o Trem-AP por 4 a 0 e, na segunda fase, eliminou o Murici-AL nos pênaltis, por 5 a 4, após empate por 1 a 1. O jogo de volta está marcado para 22 de maio, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

Outro confronto interessante, que reúne dois times da elite nacional, será entre Bahia e Criciúma, que disputam a competição desde o início. O jogo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 19h.

O Bahia já eliminou o Moto Club-MA, com goleada de 4 a 0, e o Caxias-RS, vencendo a disputa dos pênaltis por 6 a 5 após empate por 2 a 2. Já o Criciúma deixou para trás o Operário VG-MT com empate sem gols e o Brasiliense-DF com vitória nos pênaltis por 3 a 1 após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Por participarem da terceira fase, todos os times já garantiram mais R$ 2,205 milhões em premiação. Quem avançar às oitavas de final, ganha mais R$ 3,465 milhões. Em caso de empate no placar agregado no mata-mata, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DA 3ª FASE:

TERÇA-FEIRA

19h

Bahia-BA x Criciúma-SC

20h

Operário-PR x Grêmio-RS

21h30

Atlético-MG x Sport-PE

QUARTA-FEIRA

16h

Sampaio Corrêa-MA x Fluminense-RJ

Brusque-SC x Atlético-GO

18h

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

Ypiranga-RS x Athletico-PR

19h

Fortaleza-CE x Vasco-RJ

20h

América-RN x Corinthians-SP

21h30

Flamengo-RJ x Amazonas-AM

Internacional-RS x Juventude-RS

QUINTA-FEIRA

19h

Botafogo-RJ x Vitória-BA

19h30

Águia-PA x São Paulo-SP

20h30

CRB-AL x Ceará-CE

21h30

Goiás-GO x Cuiabá-MT

Palmeiras-SP x Botafogo-SP