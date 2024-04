Fluminense reintegra três jogadores flagrados em 'festinha' e afasta John Kennedy novamente

A passagem de John Kennedy pelo Fluminense parece cada vez mais perto no fim. Um dia após fazer enorme discurso em nota, pedindo desculpas para o clube, os companheiros e a torcida, e ganhar nova oportunidade no time profissional, o atacante mais uma vez cometeu um ato de indisciplina e foi afastado novamente. Já os outros três jogadores flagrados em "festinha" na concentração foram reintegrados.

"O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da comissão técnica", anunciou o Fluminense no começo da tarde desta terça-feira. Todos trabalharam novamente sob o comando de Fernando Diniz após receberem multa e um "corretivo."

Já o herói da Libertadores, que fez o gol decisivo diante do Boca Juniors, mais uma vez decepcionou o treinador. "O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente afastado na manhã desta terça-feira após chegar ao treino com 1h20 de atraso."

Antes a suspensão ao quarteto era de dois jogos. Alexsander, Kauã Elias e Arthur - foram flagrados em festa com mulheres na concentração antes do clássico com o Vasco - mostraram profissionalismo e conseguiram a absolvição do técnico e da diretoria. Já o atacante, que desmentiu o clube ao dizer que não participou da "farra" no hotel, parece não honrar a palavra e o perdão durou menos de 24 horas.

"A partir de agora, o afastamento das atividades com o restante do elenco profissional será por tempo indeterminado", completou o Fluminense. Vivendo uma crise técnica em campo, o campeão da América quer unir o elenco e muitos jogadores não estão satisfeitos com o comportamento de John Kennedy, com faltas, atrasos e aparições em baladas.

F