Jornal espanhol diz que Endrick mostrou 'sua pior versão' no clássico São Paulo x Palmeiras

O empate sem gols entre São Paulo e Palmeiras na segunda-feira pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro foi destacado na imprensa espanhola pela atuação do atacante Endrick, que vai vestir a camisa do Real Madrid a partir do meio do ano.

O Diário As afirmou que o jovem brasileiro "mostrou sua pior versão" no Choque-Rei. "Endrick viveu uma noite fatídica. Jogou 66 minutos e saiu de campo sem conseguir finalizar e com uma pequena participação, apesar da mobilidade e de constantes tentativas. Não conseguiu ser protagonista em nenhum momento", escreveu o jornal.

A publicação também citou que Endrick formou dupla com Estêvão na partida, e que os dois estavam "confiantes" em formar o ataque palmeirense, mas que não conseguiram ter êxito. "O futuro jogador do Real Madrid tinha liberdade de movimentos e aparecia no ataque com frequência, mas mal acertava. Seu companheiro teve diversas chances, mas não aproveitou", analisou o periódico.

O jornal apontou ainda que as substituições feitas por Abel Ferreira na segunda etapa "não conseguiram melhorar o time" do Palmeiras, e que o São Paulo foi mais perigoso na reta final do jogo, embora "tenha demorado muito para chegar perto do gol" defendido por Weverton.