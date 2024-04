Serginho é apresentado no Santos e recebe apoio de Neymar: 'Está voltando para casa'

O Santos apresentou, nesta terça-feira, o meia Serginho como mais um reforço para a disputa da Série B do Brasileiro. Revelado pelo clube e contemporâneo de Neymar, ele teve o apoio do ídolo em seu retorno à Vila Belmiro.

"Conversamos sobre o acerto e o Neymar disse que estou voltando para casa. Sempre bom ter um incentivo dele, pois crescemos juntos. Agora espero fazer o melhor para dar alegrias ao Santos", afirmou o jogador.

Serginho chega por empréstimo com opção de compra junto ao Maringá. Apresentado pelo ex-jogador Lima, que o dirigiu nas categorias de base, o atleta vai usar a camisa 37.

"Feliz em voltar. A motivação está lá em cima para participar desse trabalho de reconstrução do Santos. Quero ajudar a levar o clube ao lugar de onde nunca deveria ter saído."

Integrado ao grupo, Serginho já participou de algumas atividades e disse que a adaptação foi a melhor possível. "O Fábio Carille me conhece e sabe onde posso render mais. Foi fácil me encaixar nos treinamentos e no estilo de jogo", comentou.

Com a semana livre, o técnico santista vai aproveitar o tempo para ajustar a equipe. Com 100% de aproveitamento nas duas rodadas, o volta a campo na próxima segunda-feira. O compromisso pela terceira rodada é diante do Guarani, às 21 horas, na Vila Belmiro.