Dona dos naming rights do MorumBis faz votação para rebatizar setores

O MorumBis em breve terá mais referências a chocolate. A Mondelez, detentora dos naming rights da casa do São Paulo, abriu uma votação para torcedores escolherem os novos nomes dos setores do estádio. As opções são outras marcas da empresa. É permitido votar até 13 de maio no site da pesquisa.

As áreas que receberão novos nomes são os setores norte, sul, leste e oeste. O MorumBis Concept Hall, unidade de negócios com vista para o gramado, continuará com a mesma nomenclatura. As opções são Oreo ou Club Social (norte), Diamante Negro ou Tang (sul), Lacta ou Halls (leste) e Ouro Branco ou Trident (oeste).

Além da renomeação dos setores, os torcedores que votarem podem montar uma escalação com 11 jogadores e um treinador, no esquema que preferir, para montar o "time dos sonhos" do São Paulo. Os mais votados serão eternizados na entrada das arquibancadas do estádio.

Candidato a novo nome do setor sul, "Diamante Negro" também é o apelido de Leônidas da Silva, ídolo são-paulino. O atacante era considerado um dos melhores jogadores do mundo entre as décadas de 1930 e 1940. Com Leônidas, o time ganhou cinco campeonatos paulistas em sete anos. É atribuída a ele a invenção do gol de bicicleta. Leônidas disputou as Copas do Mundo de 1934 e 1938 pelo Brasil, sendo artilheiro da última com sete gols.

O resultado da votação será anunciado no podcast Quebrada FC, do Podpah, em 13 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília).