Bahia abre vantagem mínima sobre o Criciúma pela Copa do Brasil; Operário-PR e Grêmio empatam

O Bahia fez o dever de casa na abertura dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o time baiano conquistou a vantagem mínima sobre o Criciúma, ao vencer por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. No outro duelo, o pentacampeão Grêmio ficou no zero a zero com o Operário-PR, no Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Em Salvador, o Bahia foi superior sobre o Criciúma, aquém daquele que goleou o Vasco por 4 a 0 no fim de semana pelo Brasileirão. O time nordestino só foi conseguir abrir o placar na segunda etapa. Cauly deu belo passe para Santiago Arias que cruzou a meia altura para Thaciano, que apareceu livre na segunda trave para empurrar para as redes de joelho.

O Bahia agora atua pelo empate no jogo da volta, marcado para dia 23, no Heriberto Hülse, em Criciúma. Para avançar, os catarinenses precisam vencer por dois ou mais gols de diferença.

Grêmio e Operário fizeram um jogo truncado em Ponta Grossa. O time gaúcho teve as melhores ações na partida, mas pecou nas finalizações. Quando acertou, parou no goleiro Rafael Santos. Os donos da casa também saíram para a partida e tiveram a melhor chance do confronto, em cabeçada de Maxwell, que parou na trave.

Sem vencedor, quem obtiver a vitória no duelo de volta na Arena do Grêmio, marcador para dia 22, garante o passaporte para as oitavas de final. Em caso de um novo empate, independentemente do placar, a decisão irá para os pênaltis.

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Bahia-BA 1 x 0 Criciúma-SC

Operário-PR 0 x 0 Grêmio-RS