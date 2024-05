Muricy compara James a Ganso e revela o porquê do colombiano não ser titular no São Paulo

O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, comentou sobre a situação do meia James Rodríguez na equipe. O colombiano ainda não conseguiu se destacar no time e tem participado pouco dos jogos. Para o gestor tricolor, o motivo é a intensidade que o futebol exige atualmente.

"Ele (James) é um craque, não tenha dúvida. É gostoso ver ele treinar no dia a dia, porque ele faz coisas que, hoje, o pessoal não faz mais. Os passes, olha para um lado e manda para outro É tipo o Ganso. O que acontece é que o futebol está muito intenso", afirmou Muricy à TNT Sports.

Muricy usou o jogo entre São Paulo e Palmeiras na segunda-feira para exemplificar o que vive James no clube. O meia entrou aos 40 minutos do segundo tempo, mas não teve muitas chances. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía falou que o colombiano ainda não tem condições de ser titular na equipe.

"O jogo de ontem (contra o Palmeiras) foi um jogo sem espaço, truncado demais, um jogo tático, um jogo de intensidade. É um jogo muito físico, e isso não favorece ele. O futebol brasileiro está pegado", disse o coordenador. "Esse negócio de antigamente, que o cara pegava a bola, pensava, está difícil cada vez mais, e ele sente um pouco isso. Todos os técnicos que têm hoje exigem muito isso, porque o futebol é muito físico", destacou Muricy.

O coordenador são-paulino, porém, apontou que James Rodríguez pode ser muito útil ao time em um outro contexto. "A bola tem que andar mais rápido, e ele é um cara que cadencia. Às vezes é bom. Quando você está ganhando, põe um cara desses, ele segura", afirmou ele.