Pressionados, Flamengo e Fluminense estreiam na Copa do Brasil

Pressionados por conta dos resultados, Flamengo e Fluminense 'viram a chave' e voltam suas atenções para as estreias na Copa do Brasil. A dupla carioca entra em campo nesta quarta-feira, quando oito jogos movimentam a primeira mão da 3ª fase.

Flamengo e Fluminense entraram direto porque estão disputando a Copa Libertadores. Além deles, Red Bull Bragantino e Athletico-PR vão também iniciar a participação na competição contra Sousa-PB e Ypiranga-RS, respectivamente.

Vaiado pela torcida depois da derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último final de semana, pelo Brasileirão, o Flamengo recebe o Amazonas-AM, no Maracanã. O time comandado por Tite não ganha há três partidas, tendo ainda empatado sem gols com Palmeiras e perdido para o Bolívar-BOL, por 2 a 1, na Bolívia. Novato na Série B, o time amazonense conta com dois conhecidos atacantes: Sassá e Jô.

O Fluminense visita o Sampaio Corrêa-MA no Maranhão em busca da reabilitação. Com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, o time de Fernando Diniz viu a pressão aumentar depois da goleada sofrida para o Corinthians, por 3 a 0, pelo Brasileirão.

Outros dois grandes clubes entram em campo pressionados. A situação mais crítica é do Vasco. Sob comando interino de Rafael Paiva - Ramón Díaz foi demitido após a goleada sofrida para o Criciúma, por 4 a 0, em pleno São Januário -, o time cruzmaltino tem pela frente o Fortaleza, na Arena Castelão.

No Beira-Rio, o Internacional recebe o Juventude querendo se 'vingar' da eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho. Vaiado pela torcida nos últimos jogos em casa, o técnico Eduardo Coudet precisa da vitória para diminuir a pressão.

CONFIRA OS JOGOS DE QUARTA-FEIRA PELA COPA DO BRASIL:

16h

Brusque-SC x Atlético-GO

Sampaio Corrêa-MA x Fluminense

18h

Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Ypiranga-RS x Athletico-PR

19h

Fortaleza x Vasco

20h

América-RN x Corinthians

21h30

Flamengo x Amazonas-AM

Internacional x Juventude