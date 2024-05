Rybakina salva 2 match points em Madri, desencanta contra Putintseva e fará 6ª semifinal no ano

Elena Rybakina sofreu, teve dois match points contra, mas conseguiu se garantir entre as quatro melhores tenistas do WTA se Madri. Para se classificar à sexta semifinal no ano, a tenista precisou batalhar muito para buscar a virada no terceiro set e ganhar pela primeira vez na carreira de Yulia Putintseva, compatriota do Casaquistão.

Quarta do mundo, Rybakina tinha 5 a 2 contra na parcial decisiva e conseguiu emplacar cinco pontos seguidos para virar o set e garantir a vaga. Foi a primeira vez que ganhou de Putintseva em três confrontos - havia perdido em Roma e em Indian Wells para a oponente.

Foi um duelo duro e longo, com 2h50 de duração. Rybakina levou a melhor no primeiro set, ao anotar 6/4. Aproveitou uma quebra no quinto game e depois apenas trocou serviços até fechar no primeiro set point.

A parcial seguinte foi ainda mais equilibrada e decidida somente no tie-break. Após uma quebra para cada, Putintseva foi melhor e igualou o jogo com 7/6 (7/4), levando a decisão para um terceiro set "maluco" e que acabou sendo decepcionante para ela.

Empolgada pelo triunfo no tie-break, Putintseva começou a parcial com tudo e não demorou a abrir frente, com uma quebra e 5 a 2 no placar. A seguir, no serviço de Rybakina, abriu dois match points e não conseguiu fechar. Para piorar, foi mal nos saques e acabou levando a virada para 6 a 5. Na quarta chance, a quarta favorita em Madri fechou em reação impressionante.