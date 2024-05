Borussia Dortmund vence o Paris Saint-Germain no primeiro duelo semifinal da Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund se apoiou em ótima atuação de Jadon Sancho nesta quarta-feira e venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, abraçado pela sempre impressionante atmosfera do Signal Iduna Park. Depois de abrir o placar com Fullkrug, ainda na etapa inicial, o time comandado por Edin Terzic viu Mbappé, grande astro do PSG, ter apenas alguns lampejos durante o segundo tempo e levou a vantagem para o Parque dos Príncipes, onde será disputado o jogo de volta, na terça-feira, dia 7.

Para avançar, o time alemão precisa de pelo menos um empate. Já a equipe francesa, treinada pelo espanhol Luis Enrique, tem de vencer por diferença de dois gols para avançar direto ou por um gol de vantagem para levar a decisão para a prorrogação. A outra vaga na final é disputada entre Bayern de Munique e Real Madrid, que empataram por 2 a 2 na terça-feira.

O primeiro tempo não foi dos mais interessantes nos primeiros minutos. O Dortmund e sua marcação alta obtiveram sucesso em interceptações eventuais no campo de ataque, porém sem o desfecho desejado, pois prevaleciam os erros na hora dos passes mais decisivos. Foram muitas as bolas entregues nos pés dos adversários, que também não se mostraram capazes de produção.

A dificuldade do PSG se deu frente ao bem executado plano de marcação do time alemão sobre Mbappé, que sempre tinha um jogador destacado da defesa para ficar em sua cola. Assim, as ações do principal astro parisiense foram bastante limitadas ao longo da etapa inicial, e as melhores chances da equipe acabaram sendo criadas por Dembélé, mais bem-sucedido em encontrar espaços, levando perigo com passes e finalizações.

Sem conseguir os acertos na troca de passes curtos, o Dortmund se encontrou dentro de uma de suas principais qualidades: as bolas longas. O recurso foi muito bem utilizado pelo zagueiro Schlotterbeck, como em outra vezes na temporada, para fazer uma ligação direta do campo de defesa até quase a área adversária, onde Fullkrug entrou após dominar o lançamento e bateu com firmeza para abrir o placar. Antes do intervalo, o brasileiro Lucas Beraldo entrou no PSG após Lucas Hernández se lesionar.

A neutralização a Mbappé, bem aplicada durante a etapa inicial, parou de funcionar no segundo tempo. O atacante voltou quebrando as linhas alemãs em lances de muito perigo, a exemplo do primeiro minuto, quando acertou uma bola na trave, pouco antes de Hakimi fazer o mesmo. Não era apenas o PSG, contudo, que conseguia articular ações ofensivas. A partida ficou bem aberta e o Borussia também teve seus momentos de investidas agressivas no ataque.

Com peças rápidas de ambos os lados, a partida teve episódios de grande intensidade e velocidade nas respostas. Jadon Sancho, do Dortmund, era um dos jogadores que mais se destacava, incansável e perturbador para os defensores. Cada uma das equipes teve, ainda, lances desperdiçados para lamentar. Ruíz perdeu um gol cara a cara para o PSG e um péssimo domínio de Fullkrug comprometeu o que poderia ser o segundo gol aurinegro.