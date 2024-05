Vasco e Fortaleza empatam na Copa do Brasil e Athletico-PR sofre virada nos acréscimos

A noite de quarta-feira na Copa do Brasil começou com mais três jogos da terceira fase da Copa do Brasil, com direito a jogo da elite e surpresas. Fortaleza e Vasco empataram em duelo equilibrado, enquanto o Athletico-PR foi derrotado pelo Ypiranga-RS. O Red Bull Bragantino também ficou no empate com o resistente Sousa-PB.

Fortaleza e Vasco protagonizaram um confronto de times da elite nacional. Apesar de ser melhor na partida e dominar as ações ofensivas na Arena Castelão, o time cearense não conseguiu evitar o empate sem gols.

O Vasco, que se focou em defender, precisará melhorar se quiser passar de fase. O jogo de volta está marcado para 21 de maio, terça-feira, às 21h30, em São Januário, no Rio. Com a saída de Ramón Díaz, o time cruzmaltino foi comandado por Rafael Paiva, técnico do sub-20.

Os favoritos também não tiveram sorte nas outras duas partidas. O Athletico-PR foi derrotado pelo Ypiranga-RS por 2 a 1, jogando no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Canobbio abriu o placar, mas Mateus Anderson e Fabrício, ambos nos acréscimos do segundo tempo, viraram o placar. A partida de volta será realizada em 22 de maio, quarta-feira, às 20h, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Outro time da elite que não venceu foi o Red Bull Bragantino. Jogando no Marizão, contra o Sousa-PB, o time paulista abriu o placar com Luan Cândido, mas sofreu o empate com gol de Júnior Batata, já no fim do segundo tempo.

O time paraibano jogou com um a menos desde o fim do primeiro tempo por conta da expulsão de Jackson. A partida de volta será realizada em 22 de maio, quarta-feira, às 18h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

A partir da terceira fase, a Copa do Brasil é realizada em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Por participarem da terceira fase, todos os times já garantiram mais R$ 2,205 milhões em premiação. Quem avançar às oitavas de final, ganha mais R$ 3,465 milhões.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

QUARTA-FEIRA

Sampaio Corrêa-MA 0 x 2 Fluminense-RJ

Brusque-SC 0 x 1 Atlético-GO

Sousa-PB 1 x 1 Red Bull Bragantino-SP

Ypiranga-RS 2 x 1 Athletico-PR

Fortaleza-CE 0 x 0 Vasco-RJ