Carlos Miguel credita grande atuação em Natal ao apoio de Cássio: 'Vou aprender muito com ele'

O goleiro Carlos Miguel foi um dos destaques do Corinthians, nesta quarta-feira, na vitória, de virada, por 2 a 1, sobre o América-RN, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atleta agradeceu o apoio de Cássio.

"Eu agradeço muito a ele. Para estar jogando aqui hoje ele me ajudou bastante. Vou aprender muito com ele. Só agradeço o apoio. Na vida nunca vem nada fácil, quem trabalha sempre alcança. Ele trabalhou 12 anos, é o maior ídolo do campo", disse o arqueiro.

O atleta aproveitou para agradecer também as pessoas que o ajudam nos treinamentos diários no CT Joaquim Grava. "Eu estar jogando hoje é por mérito de todos nosso treinadores de goleiros. Fico muito feliz por isso."

Com a vitória, o Corinthians joga por um empate, dia 21, às 20 horas, na Neo Química Arena, para alcançar as oitavas de final da Copa do Brasil.