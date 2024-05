Palmeiras inicia Copa do Brasil em busca de pontaria e personalidade para bater o Botafogo-SP

Embora tenha feito um jogo heroico ao buscar virada por 3 a 2 sobre o Independiente del Valle, fora de casa, na Libertadores, o Palmeiras penou na maior parte da difícil série de jogos que encarou na segunda metade de abril e não marcou gols nas três últimas rodadas do Brasileirão. Há, portanto, pontos a serem aprimorados na equipe alviverde, que mira algumas correções para estrear bem na Copa do Brasil, contra o Botafogo-SP, em duelo marcado para as 21h30 desta quinta-feira, no Allianz Parque.

A sequência de partidas apresentada aos palmeirenses foi, de fato, muito complicada. No final de semana, depois da grande reação contra o Del Valle, empatou sem gols com o São Paulo, no MorumBis. Anteriormente, em dois compromisso seguidos em casa, ficou no 0 a 0 também com o Flamengo e perdeu de 1 a 0 para o Internacional.

Depois do clássico com o rival tricolor, Abel Ferreira cobrou maior precisão dos jogadores de ataque, depois de ver Endrick e Lázaro desperdiçarem duas excelentes oportunidades de gol que fizeram toda a diferença no resultado final. Além disso, o treinador português indicou ver um momento de falta de confiança em alguns jogadores, sem citar nomes. Ao fazer o comentário, citou apenas o garoto Estêvão, de 17 anos, mas como exemplo positivo.

"A confiança em um desportista é a base de tudo. Só que muitas vezes, em função da pressão do jogo, de telefonemas de empresários - se jogar bem vai ser vendido, vai à seleção -, às vezes esquecem do que os trouxe até aqui. É jogar bem, focar nas tarefas necessárias, errar e passar para a próxima fase, ser atrevido e audaz como aquele moleque e eu tenho de dizer isso: o Estevão é um exemplo para todos os nossos jogadores", disse. "Que nenhum se esconda, e que confiem neles como eu confio."

Um dos nomes que Abel mais confia, aliás, deve estar em campo nesta quinta-feira. Desfalque desde o título do Paulistão conquistado sobre o rival Santos, em razão de uma lombalgia, o meio-campista Zé Rafael está recuperado e pode até começar jogando como titular.

O Botafogo-SP, que perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras no último jogo da fase de grupos do Estadual, chega ao Allianz tentando se acertar após empatar nas duas primeiras rodadas da Série B, com Paysandu e América-MG. Ambos os empates foram por 1 a 1. Os resultados não chegaram a preocupar o técnico português Paulo Gomes, que vê o setor ofensivo botafoguense em plena evolução.

"Gol nós temos feito. Nas oito últimas partidas, fizemos gol em sete, só não fizemos contra o Palmeiras. Foram detalhes (no jogo contra o Paysandu), duas bolas no poste, o Alex teve outra chance também. Às vezes o jogador está mais inspirado, menos inspirado, isso de criatividade dá muito trabalho também", disse depois da partida contra o time paraense.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

PALMEIRAS - Weverton; Murilo, Luan e Gustavo Gómez; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael), Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO-SP - Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Patrick Brey (Douglas Baggio) e Jean Victor; Alex Sandro e Leandro Pereira. Técnico: Paulo Gomes.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).