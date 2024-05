COI anuncia equipe olímpica de refugiados com 36 atletas nos Jogos de Paris-2024

O Comitê Olímpico Internacional anunciou, nesta quinta-feira, a equipe olímpica de refugiados que vai participar da Olimpíada de Paris-2024. A delegação vai contar com 36 atletas reconhecidos pela chancela de refugiados pela ONU, (Organização das Nações Unidas).

A lista conta com 36 atletas de onze países diferentes. O grupo será organizado por 15 Comitês Olímpicos Nacionais (CONs). Os atletas vão competir em 12 modalidades e foram nomeados como membros da Equipe Olímpica de Refugiados do COI para Paris-2024.

O anúncio foi feito por Thomas Bach, presidente da entidade, durante cerimônia transmitida ao vivo na Casa Olímpica em Lausanne, na Suíça. "Recebemos todos de braços abertos. Com a sua participação, você demonstrará o potencial humano de resiliência e excelência. Isto enviará uma mensagem de esperança aos mais de 100 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo", afirmou o dirigente em seu pronunciamento.

A composição da equipe se baseou em critérios como desempenho desportivo e o seu estatuto de refugiado, verificado pela ACNUR, Agência das Nações Unidas para os Refugiados. O Conselho Consultivo do COI se encarregou de aprovar a lista.

Chefe de Missão da Equipe Olímpica de Refugiados, Masomah Ali Zada, que competiu pela Equipe Olímpica de Refugiados em Tóquio-2020, deu a boa vinda aos atletas.

"O sonho de competir nos Jogos Olímpicos está mais próximo do que nunca. Com todos os desafios que enfrentaram, terão agora a chance de inspirar uma nova geração e mostrar ao mundo do que os refugiados são capazes", afirmou.

A grande maioria dos atletas foi selecionada entre os competidores refugiados apoiados pelo COI através do Programa de Bolsas de Atletas, financiado pela iniciativa da Solidariedade Olímpica e gerido pela Fundação de Refúgio Olímpico.