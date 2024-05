Inter e Grêmio anunciam ações para auxiliar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Os rivais Grêmio e Internacional anunciaram que irão ajudar as vítimas das fortes chuvas que alagaram algumas cidades do Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Até o momento, foram registrados pelo governo do estado 24 mortes, 21 desaparecidos e cerca de 14 mil desabrigados.

Nesta quinta-feira, o Grêmio anunciou que irá disponibilizar cinco pontos para coleta de doações, incluindo roupas, alimentos não perecíveis e materiais de higiene e limpeza. São eles: a Arena, o antigo estádio Olímpico, o CT do Cristal e o CT Presidente Hélio Dourado, CT Feminino localizado em Canoas e o Hotel Park Plaza Moinhos.

O tricolor gaúcho ainda realizará uma live às 19h, no canal do clube, para sortear a segunda camisa da equipe autografada pelos jogadores. Ela será sorteada para as pessoas que participarem das doações.

Já o Internacional utilizou as redes sociais para convocar os torcedores a participarem das campanhas de doações para as vítimas das chuvas. Roupas, calçados, itens de higiene e limpeza, ração e alimentos não perecíveis estão entre os itens listados. As doações poderão ser feitas no portão 1 do Gigantinho do dia 02/05 até o dia 11/05, das 8h às 18h.