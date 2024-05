Mulher de jogador brasileiro bate Ferrari avaliada em mais de R$ 1 milhão na Espanha

A mulher do atacante brasileiro Dyego Sousa bateu o carro na quarta-feira em Madri, na Espanha. A motorista, que não teve a identidade revelada, guiava uma Ferrari Portofino quando colidiu com cercas de metal na capital espanhola, e ninguém ficou ferido no acidente. As informações são do jornal El Mundo.

Dyego Sousa atua pelo Alcorcón, da segunda divisão da Espanha, e não estava no carro. A mulher de 40 anos dirigia alcoolizada, de acordo com a publicação, e deve responder por crime contra a segurança no trânsito.

As investigações da polícia local concluíram que o carro ia de Paseo del Prado, uma das principais áreas da cidade, para Neptuno, quando colidiu com as cercas. A parte frontal do veículo ficou bastante danificada.

Após a batida, um amigo do casal tentou se passar por motorista e assumir a culpa, mas as autoridades analisaram câmeras de segurança próximas ao local e identificaram a mulher ao volante. O carro foi levado a um depósito da capital da Espanha.

A Ferrari Portofino tem valor estimado entre 215 mil euros a 250 mil euros, faixa de R$ 1,1 milhão e R$ 1,3 milhão na cotação atual. O veículo está registrado no nome do atacante, que compareceu ao local do acidente pouco depois do ocorrido. Segundo o jornal, o atleta fazia o mesmo percurso que a mulher, mas em outro carro.

Dyego Sousa é natural de São Luís, no Maranhão, e tem 34 anos. O atacante foi revelado pelo Palmeiras, e jogou também pelo Moto Club, mas não engrenou no futebol brasileiro. Na Europa, atuou em clubes como Benfica e Braga, de Portugal, e se naturalizou português. O atleta, inclusive, esteve na lista de convocados para defender a seleção portuguesa em 2019.