São Paulo anuncia retorno de Márcio Araújo para coordenar as categorias de base

O São Paulo sempre se destacou na história por produzir grandes jogadores em suas categorias de base. Para continuar revelando craques, o clube anunciou nesta quinta-feira o retorno de Márcio Araújo, volante que fez sucesso no clube também como treinador da base e auxiliando o técnico Fernando Diniz. Ainda assumiu o time profissional interinamente e trabalhou com o lendário Telê Santana. Ele foi oficializado o novo coordenador técnico das categorias de base.

"Com uma história de longa data com o São Paulo, Márcio Araújo é o novo coordenador técnico das categorias de base do clube. Com experiência de ter sido jogador, treinador e auxiliar técnico da equipe, o ex-volante retorna ao clube para trabalhar em Cotia", anunciou o São Paulo.

O novo dirigente assinou o vínculo ao lado do presidente Júlio Casares e deve trabalhar em parceria com Muricy Ramalho, coordenador do time profissional, fazendo a ponte da molecada para o time de cima. Márcio Araújo ficou muito empolgado com o acordo.

"É uma felicidade e responsabilidade muito grande. Sinto como se estivesse voltando para minha casa. Quando era jogador, cheguei a morar no estádio e aqui foi o lugar que abriu as portas para a minha carreira", comemorou o dirigente.

Márcio será o responsável por coordenar os técnicos das equipes de base. Subordinado ao diretor de futebol, Carlos Belmonte, espera que o sucesso que teve nas passagens anteriores se repita. "Volto agora para uma função muito importante, que é cuidar de jovens, que estão em um período de transição como jogador e como pessoa."

Márcio Araújo aproveitou para elogiar a estrutura de Cotia. "O São Paulo é um clube formador de atleta e de cidadão. Além da qualidade dos profissionais que trabalham no clube, Cotia tem uma estrutura maravilhosa, que ajuda demais nessa evolução. Chego motivado e com a responsabilidade de ajudar na formação de novos talentos", concluiu.

Será a quarta passagem do ex-volante pelo São Paulo. Como atleta, Márcio Araújo defendeu a equipe em 188 jogos e conquistou três títulos: Paulista de 1981 e 85 e o Brasileirão de 1986. Em meados de 1992 voltou ao clube para comandar o time júnior, no qual ficou até 93. Na época, dirigiu o time principal interinamente em 11 partidas. A terceira passagem aconteceu entre 2019 e 2021, como auxiliar técnico.