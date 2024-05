Com gol de Galhardo, Goiás abre vantagem mínima frente ao Cuiabá pela Copa do Brasil

No duelo entre times do Centro-Oeste brasileiro,o Goiás levou a melhor sobre o Cuiabá. Na Serrinha, em Goiânia, o time goiano abriu a vantagem mínima, ao vencer os cuiabanos por 1 a 0, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Thiago Galhardo, o primeiro dele desde sua chegada ao time de Goiânia.

Com o resultado, o Goiás joga pelo empate no duelo da volta, na Arena Pantanal, marcado para o fim do mês. Enquanto o Cuiabá precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar direto. Em caso de empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.

Goiás e Cuiabá começaram o jogo parelho, com muita disputa. A primeira chance saiu do lado do time mato-grossense, em chute de Derik Lacerda, que passou rente a trave de Tadeu. Os donos da casa tinham uma leve superioridade na posse de bola, mas sofria para conectar o ataque.

Apostando no lançamento longo, o Goiás buscava surpreender a defesa cuiabana. Já nos acréscimos, Marcão lançou Sander na esquerda, que cruzou na área. Edson ajeitou de cabeça e Thiago Galhardo abriu o placar, aos 46 minutos.

Na segunda etapa, com a vantagem, o Goiás voltou mais recuado, chamando o Cuiabá para o campo de ataque, para explorar o contragolpe. Com mais volume ofensivo, o Cuiabá rondou a área, porém sem conseguir furar a retranca goiana. Quando encontrou espaço, Isidro Pitta isolou.

No outro jogo da noite, o CRB também conquistou a vantagem mínima sobre o Ceará. No duelo de times da Série B do Campeonato Brasileiro, os alagoanos venceram por 1 a 0, com gol de João Neto, aos 45 minutos do segundo tempo, no Rei Pelé, em Maceió. Com a vantagem, o CRB joga pelo empate na volta, na Arena Castelão. Para avançar, o Ceará precisa de dois ou mais gols de diferença.