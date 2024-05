Alcaraz alega dor no antebraço, desiste de Roma e vira dúvida para Roland Garros

O tenista espanhol Carlos Alcaraz desistiu de disputar o Masters 1000 de Roma, o último grande torneio no saibro antes de Roland Garros. O número três do mundo fez o anúncio nesta sexta-feira e alegou dores no antebraço direito, membro que já vinha causando preocupação nas últimas semanas.

"Eu sento dores após jogar em Madri, um desconforto no meu braço. Hoje fiz alguns exames e descobri que tenho um edema muscular no pronador redondo, uma consequência da minha última lesão. Infelizmente, não estarei em condições de jogar em Roma. Preciso descansar para me recuperar e poder jogar sem nenhuma dor", explicou Alcaraz, pelas redes sociais.

Dores no mesmo antebraço já haviam tirado o espanhol do Masters 1000 de Montecarlo e também do Torneio de Barcelona, de nível ATP 500, nas últimas semanas. Com a nova desistência, Alcaraz se torna dúvida para o segundo Grand Slam da temporada. Roland Garros, principal torneio de saibro do circuito, começa no dia 26 deste mês.

Alcaraz jogou em Madri, diante de sua torcida, com uma proteção no braço direito. O tenista, que completará 21 anos no domingo, foi eliminado nas quartas de final pelo russo Andrey Rublev.

O espanhol não é o único tenista da elite que gera preocupação para Roland Garros, torneio que será referência para a classificação olímpica, a ser baseada no ranking divulgado logo depois do torneio francês.

O italiano Jannik Sinner, atual vice-líder do ranking, e o russo Daniil Medvedev, número quatro do mundo, também deixaram Madri com dores e problemas físicos. A dupla não está confirmada no Masters de Roma, que começa no dia 8, quarta-feira que vem.