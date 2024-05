Rubão 'estranha' demissão no Corinthians e promete fiscalizar oportunistas: 'Doa a quem doer'

Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians demitido na quinta-feira, não gostou nada da maneira e da justificativa de Augusto Melo para anunciar sua saída do cargo e deixou claro que vai se tornar uma pedra no sapato do atual presidente. O experiente dirigente revelou que atitude pode "agitar ainda mais" o clube e falou que vai ser um grande fiscalizador contra os "oportunistas."

Rubão assumiu o cargo previsto no estatuto corintiano assim que Augusto Melo foi eleito, mas a sintonia entre ambos vinha desgastada nos últimos dias, sobretudo com um princípio de crise com quatro jogos sem vitórias, discussão com Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, e discordâncias em negociações, como nos casos de Lucas Veríssimo e Matheus França.

Na quinta-feira, o Corinthians anunciou, em nota oficial, a saída de Rubão do cargo que permanecerá vago. Já sentindo-se desprestigiado por Melo, a quem não sentia-se mais respaldado, Rubão resolveu atacar ao anunciar sua demissão.

"Fala Fiel Torcida. Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Como da minha parte nunca abandonei a transparência, tão prometida a vocês durante a última campanha, venho aqui explicar o que aconteceu nas últimas horas", começou a nota do dirigente, já cutucando a presidência ao questionar nitidez no caso.

"No fim da tarde desta quinta-feira, o presidente Augusto Melo ligou para mim e disse que precisava que eu deixasse o cargo de diretor de futebol. A única explicação dada foi a pressão que ele disse sofrer", revelou, indignado.

"Estranhei, pois tenho consciência de que decisão como essa agita ainda mais o clube, já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, permuta de colchões, resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ter agradado algumas pessoas", seguiu, expondo todos os "equívocos" recentes cometidos pelo presidente e que causaram um desgaste na parceria.

A oposição corintiana entrou com um requerimento no Conselho Deliberativo cobrando esclarecimento sobre a comissão de R$ 25,2 milhões que aparece no acordo de parceria com a VaideBet para pagamento a um intermediário do negócio. A atual direção terá de dar explicações sobre o acordo de patrocínio nos próximos dias.

"Em momentos assim precisamos de tranquilidade e de que todos entendam que o objetivo coletivo (nosso time) precisa estar acima de questões pessoais. Alimenta a estranheza também o fato de nos últimos dias eu ter defendido a gestão publicamente, uma vez que a diretoria e o próprio presidente concordaram, em nossa última reunião, que era necessário impedir o avanço das comissões, pelo menos da forma como foram feitas", afirmou Rubão, mostrando nova "traição" de Melo para com ele.

Com a parceria sob questionamentos, um dos interessados na verdade é Rubão, que agora se coloca na função de fiscalizador ao retornar para o Conselho Deliberativo. "Retomo meu lugar para seguir o trabalho que fazia: fiscalizar e cobrar, sempre, de olhos bem abertos com os oportunistas e pensando única e exclusivamente no bem do Corinthians. Doa a quem doer."

R