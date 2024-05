Palmeiras vira a chave e Caio Paulista pede foco no Cuiabá: 'Nosso grupo é capacitado'

Dois empates consecutivos e apenas a 12ª colocação no Brasileiro. Disposto a turbinar a sua campanha para decolar no Nacional, o Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, com suas atenções já voltadas para o Cuiabá, adversário de domingo, pela competição.

Para o lateral Caio Paulista, a vitória sobre o Botafogo-SP pela Copa do Brasil já faz parte do passado. O foco agora é buscar o segundo triunfo no torneio. "A virada de chave é necessária e temos que buscar os três pontos fora de casa. Sabemos da força do Cuiabá, mas nosso grupo é capacitado para conseguir a vitória", afirmou o jogador.

O técnico Abel Ferreira comandou um treinamento técnico com o grupo e corrigiu o posicionamento da equipe. Além de trabalhar a marcação, o comandante também orientou uma atividade de construção de jogadas.

O zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Flaco López, poupados da partida pela Copa do Brasil, participaram da atividade e devem reforçar a equipe no final de semana. Zé Rafael foi outra novidade na movimentação.

Para não ser surpreendido no duelo com o Cuiabá, Caio Paulista exaltou a qualidade do elenco que Abel tem em mãos. "A experiência e a juventude do elenco formam uma conexão saudável. Existe uma cobrança entre os atletas e isso vem dando frutos ao Palmeiras", afirmou o jogador.