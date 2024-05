Campeão da Superliga, Anderson Rodrigues é o novo técnico da seleção brasileira sub-21

Campeão com o Sesi Bauru no domingo passado e eleito o melhor treinador da Superliga Masculina de Vôlei, Anderson Rodrigues viu seu trabalho no comando do clube do interior ser reconhecido e foi anunciado nesta sexta-feira como novo técnico da seleção brasileira sub-21.

"Tem campeão na área! Comandante do Sesi Bauru no título da Superliga 23/24, Anderson é o novo técnico da seleção brasileira sub-21 masculina. Ouro em Atenas 2004 como jogador, ele tem como principal desafio na temporada o Sul-Americano, classificatório para o Mundial de 2025", anunciou a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Anderson substitui Guilherme Novaes, que pediu para deixar o cargo por questões pessoais.

"O Guilherme nos informou da decisão de não continuar à frente da seleção sub-21. Respeitamos esta escolha e as portas da CBV estão abertas para ele. O Anderson tem muita experiência na formação e transição de atletas jovens, e já trabalhou com o Bernardinho como jogador e como técnico. A CBV busca um trabalho integrado entre todas as categorias e o Anderson se encaixa nesse perfil. Foi um atleta vencedor e tem construído uma carreira de sucesso como técnico formador", disse Jorge Bichara, diretor técnico da entidade nacional.

Em sua quarta temporada no comando do Sesi Bauru, Anderson mostrou que sabe trabalhar com jovens. Sua equipe contou os talentosos oposto Darlan, o ponteiro Lukas Bergmann e o central Thiery. O treinador também é o coordenador das equipes de base do projeto e ainda colaborou na preparação da seleção masculina para os Jogos do Rio, em 2016.

"Estou honrado com esse convite da CBV. Queremos trazer a hegemonia de volta para a base do Brasil. Tenho o Bernardo como um dos mentores da minha carreira e vai ser muito bom trabalhar com ele por perto", celebrou Anderson. "Essa unificação do trabalho é fundamental para os resultados aparecerem na base. O objetivo é revelar talentos para os próximos ciclos olímpicos. É um trabalho de continuidade. Vamos buscar a evolução técnica, física e mental desses atletas", afirmou.

Guilherme Novaes comandou a seleção brasileira sub-21 nos dois últimos anos e aproveitou para se despedir. Ele revelou que a decisão foi uma das decisões mais difíceis de sua carreira.

"Após muita reflexão, tomei a difícil decisão de não dar continuidade ao trabalho como técnico da seleção masculina sub-21. A decisão foi tomada com o intuito de ter um tempo maior com a família, estar mais perto da minha mulher e dos meus filhos, o que considero fundamental nesse momento", explicou. "Continuarei fazendo o que amo, que é trabalhar com voleibol. Ficarei honrado em voltar a integrar a seleção brasileira e representar o nosso país no futuro, caso tenha a oportunidade. Agradeço a todos os profissionais que me acompanharam nessa jornada, gestores, colaboradores e atletas. Sigo na torcida."