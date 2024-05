Jon Jones admite vontade de enfrentar Poatan no UFC: 'Seria a maior luta da história'

O brasileiro Alex Poatan despertou o desejo de competir na categoria peso-pesado após vencer o americano Jamahal Hill e defender o cinturão da categoria meio-pesado no UFC 300. Seu interesse até atraiu a atenção de um lutador em particular, nada menos que Jon Jones, considerado um dos maiores lutadores do UFC.

Inclusive, o americano até "provocou" o brasileiro nas redes sociais. Através da rede social X (antigo Twitter), Jones escreveu que daria a Poatan a oportunidade de vingar os campeões brasileiros que foram derrotados por ele (referindo-se a Maurício Shogun, Vitor Belfort, Lyoto Machida e Glover Teixeira).

"Se Alex P. se tornasse o campeão da divisão dos pesos-pesados, vocês o considerariam o GOAT (maior lutador de todos os tempos)? Estar de volta à academia me fez pensar diferente. Essa luta, após Stipe, pode ser o próximo grande movimento que eu poderia fazer. Esse matador já venceu tantos campeões, e já é considerado uma lenda para milhões ao redor do mundo. É a maior luta que o UFC poderia fazer. Deem a Alex a chance de vingar os grandes campeões brasileiros que eu venci", escreveu Jones.

Em seguida continuou a postagem dizendo que caso a luta entre ele o brasileiro fosse realizada, seria um dos maiores eventos de todos os tempos. "Seria gigantesco. Um cara com a chance de ser campeão em três categorias, um duelo entre um GOAT e o verdadeiro GOAT. Mesma idade, forças diferentes. Ninguém poderia negar que seria a maior luta de MMA da história. Não existe nenhuma luta que gere uma movimentação de dinheiro como essa. O marketing seria insano!" completou o lutador.