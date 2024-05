Saiba quais times europeus podem ser campeões nacionais neste fim de semana

As competições nacionais de futebol de países europeus chegam à reta final, e alguns, inclusive, já estão com os campeões definidos. É o caso do Campeonato Alemão, que ficou com o Bayer Leverkusen pela primeira vez na história, e do Italiano, que teve a Inter de Milão conquistando o 20º troféu do torneio.

Mais campeonatos podem ter seus respectivos campeões já determinados neste fim de semana. Um deles é o Espanhol, que tem Real Madrid, Barcelona e Girona no top-3. O outro é o Português, que tem o Sporting na liderança e o Benfica na segunda colocação.

O Real Madrid pode celebrar o título do Campeonato Espanhol neste sábado. A equipe da capital espanhola está 11 pontos à frente do segundo colocado na tabela, que é o Barcelona. Se os comandados por Carlo Ancelotti vencerem o Cádiz pela 34ª rodada e o rival catalão empatar ou perder o duelo contra o Girona, o troféu vai para o Santiago Bernabéu pela 36ª vez na história.

O Girona está dois pontos atrás do Barcelona, e não deve facilitar para a equipe comandada por Xavi. Uma vitória no duelo de sábado coloca o time na segunda posição na tabela e com boas chances de se sagrar vice-campeão do Campeonato Espanhol.

No país vizinho, o Sporting pode garantir o primeiro lugar na tabela do Campeonato Português no sábado. O time enfrenta o Portimonense pela 32ª rodada da competição e, além de a vitória no confronto ser essencial, precisa que o Benfica não vença o Famalicão no domingo.

Se os resultados forem favoráveis, o time treinado por Rúben Amorim conquistará seu 20º título da competição. Vale destacar que o torneio português tem 34 rodadas no total, e o Benfica está cinco pontos atrás do líder na classificação.