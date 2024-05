Marcelo Melo e Rafael Matos anunciam parceria de olho na disputa dos Jogos de Paris-2024

Dois dos maiores nomes do tênis nacional vão unir suas forças de olho na vaga dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Rafael Matos, 44º do mundo, e Marcelo Melo, 34º, vão formar uma dupla a partir deste mês.

O primeiro torneio deles vai ser o ATP 250 de Genebra, que terá início no dia 19. Em seguida, eles vão jogar Roland Garros, o Grand Slam do saibro, e depois entram em quadra para a disputa do torneio de Wimbledon.

"A expectativa é alta. Acho que nós dois estamos vivendo um bom momento, vai ser uma honra jogar e aprender com ele. Estou empolgado com essa parceria e visando a possível vaga na Olimpíada", afirmou Matos.

Marcelo Melo também disse estar empolgado com a chance de atuar ao lado do colega e acredita que essa união possa render bons resultados.

"Combinamos de formar a dupla a partir de Genebra visando buscar um entrosamento. Acreditamos muito na nossa parceria e na classificação para a Olimpíada. E ter esse tempo de treino, caso a gente se classifique, será excelente para nós", disse Melo.

Marcelo Melo e Rafael Matos já atuaram juntos no Masters 1000 de Xangai, em outubro de 2023. Por lá, eles foram derrotados na primeira rodada após o duelo com o britânico Jamie Murray e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 1.