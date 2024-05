Equipe de futsal é surpreendida por enxurrada e fica ilhada no Rio Grande do Sul

Os jogadores e a comissão técnica da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF), da Serra Gaúcha, passaram por um susto na cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. A equipe retornava ao estado de ônibus após disputar partida no Paraná pela Liga Futsal, e o veículo ficou preso em um bloqueio na estrada. Por causa das fortes chuvas que assolam o local, houve deslizamento de terra, e os ocupantes precisaram seguir viagem a pé.

Um dos atletas, Neto Sprotte, compartilhou no Instagram vídeos sobre a situação vivida pelo grupo. "Livramento", escreveu o jogador na postagem. "Passamos medo, angústia, fomos corajosos e, no final, demos graças ao bom Deus", disse ele.

Após descer do ônibus, o grupo passou por cima de árvores que estavam na estrada e andou pela região da Serra das Antas em meio à enxurrada em busca de um local seguro para aguardar o resgate. Nos vídeos, o jogador também mostrou ruas enlameadas e alagadas durante a tempestade.

A equipe encontrou abrigo em uma casa da região e ficou lá por um tempo, até ser socorrida com o auxílio de uma retroescavadeira. "Seguimos para o topo da Serra, onde pegamos carona com um caminhão", afirmou Sprotte.

O jogador também destacou que, apesar do susto, todos estão bem. "Foi tenso, angustiante, mas no fim saímos bem. Agora nos encontramos no hotel em Veranópolis", disse ele.