Salah é chamado de egoísta por lenda do Liverpool em podcast

A discussão entre Mohamed Salah e o técnico Jürgen Klopp durante a partida do Liverpool contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês, está gerando muita repercussão na Inglaterra. Durante entrevista para o podcast Three Up Front, o ídolo dos Reds, Graeme Souness, não economizou nas críticas à atitude do egípcio em relação ao comandante da equipe.

Considerado pelos torcedores uma lenda do clube, Souness, que defendeu o Liverpool de 1978 a 1984, não aprovou o comportamento do atacante egípcio em discutir com o técnico no momento em que foi chamado para entrar em campo no lugar de Luís Díaz. A substituição ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo.

"É o jogador mais egoísta que já vi! Mesmo antes daquele jogo, sempre que Klopp o substitui, ele nunca está feliz", disse o ex-meia escocês durante entrevista.

Souness também falou que a trajetória de Salah com a camisa do Liverpool pode estar chegando ao fim. "Acredito que Mo Salah vai embora do Liverpool. O Liverpool foi fabuloso para ele, mas acredito que ele irá para a Arábia Saudita e se tornará a maior estrela daquela região do mundo", concluiu.

Porém, na coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, o técnico Jürgen Klopp amenizou o assunto e afirmou para os jornalistas presentes que a situação já estava resolvida.

"Está completamente resolvido. Não há problema. Se não nos conhecêssemos há tanto tempo, não tenho certeza de como lidaríamos. Mas nos conhecemos por muito tempo e nos respeitamos tanto que não há problema. Estamos bem e não há história", explicou Klopp durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira.

Faltando três rodadas para o final do campeonato inglês, o Liverpool é o terceiro colocado com 75 pontos, atrás do Manchester City, com 79, e do Arsenal, líder da competição, com 80.