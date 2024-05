Em busca de paz, Flamengo faz confronto direto contra o Red Bull Bragantino

Em crise com a torcida, insatisfeita com a falta de produção, o Flamengo tenta de uma vez por todas convencer sob o comando de Tite. O desafio deste sábado é contra o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda invicto, o Red Bull Bragantino é o 3º colocado, com 8 pontos, e uma vitória pode o colocar na liderança. Embora esteja apenas no 8º lugar, o Flamengo tem 7 pontos e também pode dormir no topo da tabela.

Mesmo com um aproveitamento de 73,9% na temporada e com o título carioca invicto, o Flamengo ainda não conseguiu convencer a sua torcida. Na última quarta-feira, depois da vitória sobre o Amazonas, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, o time e o técnico Tite foram vaiados pelos torcedores que compareceram ao Maracanã. Nos últimos quatro jogos, o time marcou apenas dois gols e sofreu duas derrotas, uma pela Libertadores (Bolívar-BOL 2 a 1) e uma pelo Brasileiro (Botafogo - 2 a 0).

O técnico flamenguista se defende como seus antecessores, alegando que é difícil alguém comandar o time após o sucesso do português Jorge Jesus. "Uma retomada do processo de confiança se dá com boa performance. É a mesma equipe que perdeu um clássico agora e que fez três clássicos com o Fluminense, um com o Vasco e outro com o Botafogo. E que encheu os olhos contra o Nova Iguaçu. Fez o melhor jogo no 2 a 0 sobre o Fluminense. O momento agora não é bom. Tem que crescer, tem poderio para isso, mesmo com atletas ausentes", disse Tite.

De olho na partida decisiva pela Libertadores na próxima terça-feira, contra o Palestino, no Chile, Tite deve preservar alguns jogadores, como o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-direito Varela e o lateral-esquerdo Matías Viña. Em seus lugares devem entrar Léo Ortiz, Wesley e Ayrton Lucas. O meia Arrascaeta e o atacante Everton Cebolinha seguem de fora por questões físicas.

Para os supersticiosos, ainda existe um longo tabu a ser batido. O Flamengo não vence em Bragança Paulista há quase 28 anos, desde 4 de setembro de 1996, quando fez 1 a 0 com gol de Bebeto. No primeiro turno do ano passado, foi goleado por 4 a 0.

Depois de preservar alguns jogadores na partida da última quarta-feira, no empate com o Sousa, por 1 a 1, na Paraíba, pela Copa do Brasil, o técnico Pedro Caixinha deve voltar a escalar o time paulista com força máxima. "Teremos um adversário muito forte pela frente, então precisamos manter a intensidade e não desperdiçar as chances de gols."

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X FLAMENGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavo Neves e Eric Ramires; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA - MG).

HORÁRIO - 18h30 (de Brasília).

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).