Mavericks despacham Clippers e Mitchell anota 50 pontos em derrota dos Cavaliers na NBA

O Dallas Mavericks derrotou o Los Angeles Clippers por 114 a 101 na noite desta sexta-feira e se garantiu na semifinal da Conferência Oeste da NBA, com direito a show do esloveno Luka Doncic. Já o Orlando Magic forçou o decisivo jogo 7 ao superar o Cleveland Cavaliers por 103 a 96, mesmo com Donovan Mitchell anotando 50 pontos.

A vitória só confirma o bom momento do Dallas Mavericks na competição. O adversário na semifinal será o Oklahoma City Thunder, que despachou o New Orleans Pelicans para chegar à semifinal. O primeiro jogo acontecerá na terça-feira, dia 7, às 22h30, pelo horário de Brasília, na casa do Thunder.

Nesta sexta, os Mavericks dominaram a partida do início ao fim e só ficaram uma única vez atrás do placar, no segundo quarto. A superioridade ficou ainda mais evidente no fim, quando brilharam as estrelas de Doncic, que terminou com um "double-double", sendo 28 pontos e 13 assistências, além de sete rebotes. O cestinha foi Kyrie Irving, com 30 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

Do lado dos Clippers, quatro jogadores fizeram mais de 15 pontos - James Harden (16), Zubac (17), Paul George (18) e Norman Powell (18) -, mas a boa atuação do seu coletivo não foi suficiente para impedir a eliminação na NBA.

"Perdi duas vezes para eles, então foi uma grande motivação vencê-los. Eles têm uma grande equipe, tivemos que trabalhar muito para vencê-los. Então, estou feliz por termos feito isso desta vez. Vamos continuar lutando para seguirmos avançando", afirmou Doncic após o duelo.

Em Orlando, o Magic levou a série para o jogo 7 dos playoffs ao superar os Cavaliers por 103 a 96, com grande destaque para Paolo Bachero, que anotou 27 pontos, oito rebotes e quatro assistências.

A vitória da franquia da Flórida apagou a atuação impecável de Donovan Mitchell, que anotou impressionantes 50 pontos, tornando-se o jogador com a segunda maior pontuação de um atleta dos Cavaliers na história dos playoffs.

Os números são ainda mais assustadores se você olhar o resultado final. Tirando a pontuação de Mitchell, os demais jogadores da equipe de Cleveland fizeram juntos 46 pontos. Esta é a segunda vez que os Cavaliers saem derrotados nos playoffs após Mitchell anotar 50 ou mais pontos. Com isso, ele divide esse "recorde" com Michael Jordan.

Cavaliers e Magic fazem o jogo decisivo no domingo, às 14h, pelo horário de Brasília, em Cleveland. O vencedor enfrentará o Boston Celtics, na semifinal da Conferência Leste.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Orlando Magic 103 x 96 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 114 a 101 Los Angeles Clippers

Acompanhe o jogo deste sábado:

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves