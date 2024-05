Verstappen supera dupla da Ferrari no classificatório do GP de Miami e crava 7ª pole seguida

Max Verstappen parece brincar na temporada da Fórmula 1. O carro da Red Bull do atual tricampeão mundial é tão bom que ele vem dominando todas as ações em um 2024 perfeito. Neste sábado, depois de ganhar a corrida sprint, confirmou a sétima pole position seguida - sexta no ano - ao superar a dupla da Ferrari, Chalés Leclerc, e Carlos Sainz, e se garantir na frente no grid do GO de Miami.

O holandês anotou a melhor nota no Q3 ao marcar 1min27s241 logo nas primeiras voltas. O monegasco Leclerc levou a melhor sobre o companheiro Sainz e fecha a primeira fila. O espanhol larga em terceiro, ao lado do outro piloto da Red Bull, Sérgio Pérez.

A Mercedes novamente dá mostras que a evolução da pré-temporada não foi suficiente ao ficar atrás da dupla da McLaren, formada por Lando Norris e Oscar Piastri na terceira fila. George Russel vai partir na frente do hexacampeão Lewis Hamilton.

Depois de não ter problemas nas primeiras voltas do treino, Verstappen viu as Ferraris crescer e ficou somente 0s141 de Leclerc. Sem tentar melhorar o tempo, o holandês teve de torcer contra a concorrência nos giros finais, o que deu certo.

"Acho que definitivamente melhoramos um pouco o carro (em relação à sexta-feira", disse Verstappen. "Não sei o que é, mas todos os anos que viemos aqui acho extremamente difícil ser consistente com a sensação do carro, a sensação dos pneus, ao longo de uma volta. É muito difícil garantir que o Setor 1 esteja bem e o Setor 3 no final da volta, para fazer isso acontecer juntos, incrivelmente juntos", avaliou.

E fez questão de apontar para o equilíbrio do carro da Red Bull como o diferencial do treino. "Mais uma vez, hoje, tratava-se realmente de encontrar esse equilíbrio. Acho que nos saímos bem. Não é a volta mais agradável da minha carreira, só por ser escorregadia, mas estamos na pole e isso é, claro, o mais importante."

Confira o grid para o GP de Miami:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min27s241

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min27s382

3º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 1min27s455

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - 1min27s460

5º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min27s594

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) - 1min27s675

7º - George Russell (ING/Mercedes) - 1min28s067

8º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min28s107

9º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas) - 1min28s146

10º - Yuki Tsunoda (JAP/RB) - 1min28s192

11º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min28s222

12º Pierre Gasly (FRA/Alpine) - 1min28s324

13º - Esteban Ocon (FRA/ Alpine) - 1min28s371

14º - Alexander Albon (TAI/Williams) - 1min28s413

15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) - 1min28s427

16º - Valtteri Bottas (FIN/Sauber) - 1min28s463

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams) - 1min28s487

18º - Daniel Ricciardo (AUS/RB) - 1min28s617

19º - Kevin Magnussen (DIN/Haas)- 1min28s619

20º - Guanyu Zhou (CHI/Sauber) - 1min28s824