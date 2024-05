Cristiano Ronaldo marca hat-trick pelo Al-Nassr e fica perto dos 900 gols

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo não se cansa de estufar as redes. O atacante do Al-Nassr marcou três vezes na goleada de 6 a 0 sobre o Al-Wehda, neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. Com o seu quarto hat-trick na temporada, o craque agora fica a dez gols dos 900 na carreira.

O gol que abriu o placar saiu justamente dos pés do português, logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Ele voltou a acertar o alvo aos 12 e aos 52, chegando assim ao seu 66º hat-trick. A título de comparação, o maior rival do português, Lionel Messi, tem 57.

Para completar a próxima centena de gols, Cristiano Ronaldo terá mais cinco jogos na temporada pelo time saudita, além da Eurocopa, por Portugal. O torneio de seleções será disputado entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.

Os demais gols da partida foram marcados por Otavio, Mané e Al-fatil. O resultado manteve o Al-Nassr na vice-liderança, com 74 pontos, e ainda adiou o título do Al-Hilal, com 83. A equipe volta a campo na quinta-feira, dia 9, às 15h (horário de Brasília), quando visita o Al-Akhdoud, também pelo Campeonato Saudita.