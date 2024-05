Vila Nova faz nos acréscimos e derruba invencibilidade do Operário-PR na Série B

O Vila Nova não teve as melhores chances do jogo, mas venceu o Operário-PR por 1 a 0 neste sábado, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), o time goiano viu o adversário chegar mais perto do gol, mas foi efetivo e garantiu a vitória nos acréscimos com gol de Henrique Almeida.

Com a vitória, o Vila Nova chegou a seis pontos e saltou para a quinta colocação. Já o Operário perdeu o 100% de aproveitamento e segue com seis pontos, mas está em quarto lugar pelo saldo de gols (2 a 1).

Quase o Operário abriu o placar no primeiro ataque em lance inesperado. Após cruzamento, Anderson Conceição desviou contra o próprio gol, mas foi salvo pelo goleiro Dênis Júnior. Depois foi a vez de Ronaldo completar cruzamento, mas Dênis fez outra boa defesa.

O jogo seguiu truncado, mas as melhores chances seguiram com o Operário. Em uma delas, Cássio Gabriel ficou com a sobra de surpresa dentro da área e não conseguiu finalizar bem.

No final, o Vila Nova finalmente respondeu. Luciano Naninho recebeu na intermediária e acionou Alesson na parte esquerda da área. Ele tentou mandar por cobertura, mas não conseguiu vencer o goleiro. Depois, Igor Henrique até balançou a rede após cruzamento, mas estava impedido e o gol foi anulado.

Se no primeiro tempo Anderson Conceição quase marcou contra, na etapa final salvou o Vila Nova. A bola sobrou para Neto Paraíba dentro da área e ele chutou forte, mas o zagueiro se jogou na bola para evitar o gol.

O Operário conseguiu responder com Maxwell, que chutou muito forte, mas Dênis fez nova defesa. Quando tudo indicava um placar sem gols, o Vila Nova venceu com gol aos 49 minutos. Fábio roubou a bola na direita e cruzou. Após desvio, Henrique Almeida, que despontou no São Paulo em 2011 como craque do Mundial Sub-20, completou de peito.

O Vila Nova volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h, em jogo que abre a quarta rodada. Enfrenta o América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Operário terá a semana livre, retornando no sábado (11), às 17h, quando recebe a Ponte Preta no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 OPERÁRIO-PR

VILA NOVA - Dênis Júnior; João Vitor (Fábio), Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Ralf (Geovane), Cristiano e Luciano Naninho (Juan Christian); Júnior Todinho (Igor Henrique), Alesson e Igor Torres (Henrique Almeida).

Técnico: Márcio Fernandes.

OPERÁRIO - Rafael Santos; Pacheco, Joseph, Willian Machado e Lucas Hipólito; Índio (Jacy), Neto Paraíba (Vinícius Diniz) e Cássio Gabriel (Pedro Lucas); Ronald (Guilherme Pira), Maxwell e Ronaldo (Daniel). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Henrique Almeida, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Torres (Vila Nova). Rafael Santos, Índio, Jacy, Maxwell e Ronaldo (Operário).

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA - R$ 85.870,00.

PÚBLICO - 5.029 pagantes (5.168 presentes).

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).