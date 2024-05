Conmebol presta solidariedade aos gaúchos e adia jogos do Grêmio e Inter por causa de enchentes

A Conmebol anunciou na noite deste sábado que os jogos de Grêmio e Internacional do meio de semana foram adiados para data indefinida enquanto os gaúchos enfrentam o drama das enchentes que deixam o Rio Grande do Sul em estado de calamidade. A entidade prestou solidariedade ao povo gaúcho neste momento de dor e desespero.

Assim como já havia ocorrido na rodada do Brasileirão, as equipes de Renato Gaúcho e Eduardo Coudet não precisarão se preocupar em entrar em campo em momento no qual nem local para treinos têm e o momento é de ajudar a salvar vidas em Porto Alegre e demais municípios gaúchos.

"A diretoria de Competições e Operações da Conmebol anuncia o adiamento dos jogos entre Huachipato (CHI) x Grêmio (BRA) pela Libertadores, inicialmente agendado para quarta-feira, 8 de maio, e Real Tomayapo (BOL) x Internacional (BRA) pela Sul-Americana", que seria na próxima terça-feira, 7 de maior", anunciou a entidade.

"A nova data dos dois jogos será informada em breve. Nos solidarizamos com todo o Estado do Rio Grande do Sul, manifestando nosso apoio à situação que atravessa", mostrou solidariedade a entidade.

Com o aeroporto Salgado Filho com operações paralisadas por tempo indeterminado e com vias de acesso e saída de Porto Alegre bloqueadas pelas enchentes, os clubes não teriam como viajar para as partidas. Os jogadores sequer estão treinando e viraram voluntários na luta para resgatar pessoas ilhadas e em áreas de risco.

É possível que mais jogos dos clubes gaúchos, incluindo o Juventude, sejam remanejados no próximo fim de semana pelo Brasileirão. A CBF aguarda mais alguns dias para anunciar a decisão.