Novorizontino se reabilita e deixa o Ituano na lanterna da Série B

Em um jogo movimentado, com duas expulsões e pênalti perdido, o Novorizontino fez valer sua superioridade técnica, se recuperou na Série B do Campeonato Brasileiro e venceu o Ituano por 3 a 1 neste sábado. A partida aconteceu no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada.

O Novorizontino, que vinha de derrota para o América-MG por 2 a 0, sobe da 11ª para a quinta colocação, com seis pontos, e se firma na parte de cima da tabela. O Ituano teve Claudinho e Marcel expulsos, um em cada tempo, e ainda viu Eduardo Person desperdiçar um pênalti quando a partida estava 1 a 0 para o visitante. Rebaixado no Paulistão, o time perde sua terceira partida consecutiva na Série B - são sete derrotas seguidas na temporada - e amarga a lanterna da competição.

Em 2024, o Ituano, em 16 jogos, só venceu uma vez - única vitória foi no dia 24 de janeiro sobre o Corinthians por 1 a 0, pelo Estadual. São 101 dias sem vencer uma partida.

O Novorizontino ensaiou a pressão no começo da partida e, mais presente no ataque, foi recompensado aos 21 minutos. Na cobrança de escanteio, após o desvio na primeira trave, a bola sobrou limpa para César Martins, que recebeu sozinho e só teve o trabalho de chutar para as redes. A assistente assinalou impedimento, mas o VAR confirmou o gol.

Na sua primeira investida no ataque, o Ituano teve um pênalti assinalado ao seu favor. Salatiel invadiu a área pela direita e foi derrubado por Rafael Donato. O meia Eduardo Person cobrou no canto direito e o goleiro Jordi defendeu. No rebote, Rodrigo finalizou e Jordi defendeu novamente.

Aos 42, Claudinho deu uma entrada forte no peito de Lucca e foi expulso, complicando as coisas pelo lado do Ituano. Quando tudo se encaminhava para o Novorizontino ir para o intervalo na frente, Eduardo Person se redimiu do pênalti perdido com um golaço. Aos 50, ele recebeu de Léo Oliveira na área pela direita, girou e chutou no ângulo. A bola bateu na trave e entrou.

Se o primeiro tempo foi movimentado, o segundo tempo não começou diferente. Logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio pela esquerda de Marlon, Eduardo Person tentou tirar e acabou chutando a bola contra a cabeça de Luisão, que recolocou o Novorizontino em vantagem: 2 a 1.

O Novorizontino, mais compactado e com vantagem numérica, passou a pressionar o adversário como se jogasse em casa e criou boas chances de ampliar o placar. O Ituano se complicou de vez aos 21, quando Marcel, que já tinha um cartão amarelo, foi expulso, após dar um carrinho em Paulo Vitor, deixando o time da casa com dois jogadores a menos.

Se já estava complicado com um jogador a menos, com dois, o Ituano se fechou na defesa e viu o Novorizontino dominar a partida. Fez o terceiro gol aos 37 com Rodolfo, que aproveitou jogada de Paulo Vitor pela esquerda, recebeu cruzamento e tocou para o gol.

Pela quarta rodada da Série B, o Ituano volta a campo diante do Goiás, fora de casa, na sexta-feira, às 21h30, em Goiânia. O Novorizontino joga no mesmo dia, às 19h, contra o Ceará, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 1 X 3 NOVORIZONTINO

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Léo Duarte), Walber, Claudinho e Eduardo Diniz; Miquéias, Rodrigo e Eduardo Person (Bruno Xavier); Vinícius Paiva (Marcel), Leozinho e Salatiel (Thonny Anderson). Técnico: Alberto Valentim.

NOVORIZONTINO - Jordi; Renato Palm, César Martins (Luisão) e Rafael Donato; Raul Prata, Geovane (Willian Farias), Marlon e Enzo (Reverson); Paulo Victor, Lucca (Rodolfo) e Fabrício Daniel (Neto Pessoa). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - César Martins, aos 21, e Eduardo Person, aos 50 minutos do primeiro tempo; Luisão, a 1, e Rodolfo, aos 37 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Marcel (Ituano); Rafael Donato, Paulo Vítor e Renato (Novorizontino).

CARTÕES VERMELHOS - Claudinho e Marcel (Ituano).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 15.150,00.

PÚBLICO - 1.118 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).