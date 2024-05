Ainda sem técnico, Vasco desafia Athletico-PR em Curitiba para reagir no Brasileirão

Depois de jogarem no meio da semana pela Copa do Brasil, Athletico-PR e Vasco voltam a se concentrar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, se enfrentam na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela quinta rodada, em momentos bem diferentes.

O Vasco segurou empate sem gols com o Fortaleza fora de casa na Copa do Brasil, mas não afastou o mau momento. Após três derrotas seguidas, tem apenas três pontos e já entrou na zona de rebaixamento no Brasileirão.

Na última rodada, sofreu uma dolorosa goleada por 4 a 0 do Criciúma em São Januário, o que resultou na queda de Ramón Díaz. Até mesmo a saída do técnico argentino foi conturbada, já que não ficou claro se ele se demitiu ou se foi demitido.

Assim como aconteceu no jogo diante do Fortaleza, o Vasco será comandado por Rafael Paiva, técnico do sub-20. Ele terá o retorno do zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão, e de Medel, que até viajou para o Ceará, mas não entrou em campo por estar fora de ritmo.

A principal novidade deve ser o meia Payet. O francês ficou fora do jogo da Copa do Brasil e treinou durante toda a semana para voltar a ficar 100% após lesão no joelho. Por outro lado, o volante Hugo Moura é dúvida por conta de uma torção no tornozelo direito.

Apesar do empate na capital cearense, Rafael Paiva destacou a postura diferente do elenco. "Deu um alívio, além do resultado, pela postura dos atletas. Isso foi o que mais ficamos satisfeitos. Responderam com o que o Vasco pede, um time de raça, de vontade, que defende bem e mostra que quer ganhar o tempo todo."

O Athletico está bem no Brasileirão, com sete pontos, brigando por vaga no G-4. Nos dois jogos que fez em casa, goleou o Cuiabá, por 4 a 0, e bateu o Internacional, por 1 a 0. Na Copa do Brasil, porém, sofreu uma dura derrota para o Ypiranga-RS fora de casa, com uma virada por 2 a 1 com os dois gols sofridos nos acréscimos do segundo tempo.

O técnico Cuca segue sem o zagueiro Thiago Heleno, com lesão muscular, mas tem a volta do atacante Canobbio, que cumpriu suspensão. O setor defensivo deve seguir com Kaíque Rocha e Gamarra. No mais, Canobbio retorna ao ataque ao lado de Pablo. A terceira vaga é disputada por Julimar e Mastriani. O meia Zé Vitor e o volante Fernandinho, que não atuaram no meio de semana, também estão à disposição. Este último deve ser titular.

Cuca admitiu que o Athletico sentiu o ritmo de jogos seguidos, indicando possíveis trocas na escalação. "São três jogos seguidos com três viagens: Uruguai, Caxias do Sul (RS) e Erechim (RS). E sente, não adianta, não é desculpa, sente o desgaste e o cansaço. No final isso ficou muito claro."

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X VASCO

ATHLETICO-PR - Bento; Léo Godoy, Kaíque Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Canobbio, Pablo e Julimar. Técnico: Cuca.

VASCO - Léo Jardim; Robert Rojas, Maicon e Léo; Paulo Henrique, Mateus Carvalho, Payet e Lucas Piton; Rayan, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva (interino).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).