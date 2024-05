Brusque e Goiás fazem jogo isolado pela Série B em Santa Catarina

A terceira rodada da Série B do Brasileiro vai ter apenas um jogo domingo, o confronto entre Busque e Goiás, que vão se enfrentar em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Eles brigam por pontos a partir das 16 horas no estádio Hercílio Luz.

Diferente do Goiás que tem quatro pontos, após um empate - Ceará 1 a 1 - e uma vitória - 3 a 0 na Ponte Preta -, o Brusque tem três pontos. Primeiro venceu bem o Mirassol por 3 a 1, mas depois perdeu por 1 a 0 para o Coritiba.

A rodada segue nos próximos dois dias. Na segunda-feira serão três jogos. Logo às 19h, Ceará e CRB jogam na Arena Castelão em busca da primeira vitória. Mais tarde, às 20h, a Ponte Preta, que também procura o primeiro resultado positivo, recebe o Amazonas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O Guarani, ainda zerado, visita o embalado Santos na Vila Belmiro, às 21h. Por fim, em outro duelo paulista, Botafogo-SP e Mirassol fecham a rodada na terça-feira, às 21h, em uma partida que será disputada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Confira os jogos da 3ª rodada da Série B:

DOMINGO

16h

Brusque x Goiás

SEGUNDA-FEIRA

19h

Ceará x CRB

20h

Ponte Preta x Amazonas

21h

Santos x Guarani

TERÇA-FEIRA

21h

Botafogo-SP x Mirassol